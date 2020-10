Ratifican a 3 magistrados y rechazan a 6

El pleno del Congreso del Estado ratificó a tres magistrados numerarios del Supremo Tribunal de Justicia y votó en contra de la permanencia de seis, por lo que el titular del Poder Ejecutivo deberá enviar el mismo número de ternas a la brevedad, para que a más tardar el 15 de octubre próximo, fecha en que terminan su encargo, sean designados los nuevos impartidores de justicia.

Los magistrados ratificados son:

1.- Olga Regina García López con 21 votos a favor y 4 en contra (presidenta del STJ y Consejo de la Judicatura)

2.- Rebeca Anastacia Medina García con 20 votos a favor y 6 en contra

3.- Juan Paulo Almazán Cue con 18 votos a favor y 8 en contra

Los magistrados que no fueron ratificados son:

1.- Luis Fernando Gerardo González con 3 votos a favor 6 abstenciones y 17 en contra

2.- Graciela González Centeno con 15 votos a favor 3 abstenciones y 8 en contra

3.- Arturo Morales Silva con 8 votos a favor 4 abstenciones y 14 en contra

4.- María del Refugio González Reyes con 12 votos a favor y 13 en contra

5.- María del Rocío Hernández Cruz con 16 votos a favor y 9 en contra

6.- Juan José Méndez Gatica 12 votos a favor 2 abstenciones y 11 votos en contra

Los nueve magistrados cumplen el periodo del 16 de Octubre de 2014 al 15 de Octubre de 2020 y tienen derecho a una ratificación de nueve años (16 de Octubre de 2020 al 15 de Octubre de 2026), ya que la Constitución establece que podrán estar en el cargo como máximo 15 años o bien hasta los 73 años de edad.

Las comisiones de Gobernación y Justicia presentaron los nueve dictámenes positivos a consideración del pleno, sin embargo, los legisladores Oscar Vera Fábregat, Edgardo Hernández Contreras, Eugenio Govea Arcos y Cándido Ochoa Rojas, subieron a tribuna para argumentar en contra mientras que el presidente de la Comisión de Justicia (una de las dictaminadoras) Rubén Guajardo Barrera, presentó un voto particular en contra.

El diputado Edgardo Hernández dijo que “no vamos a hacerle el trabajo sucio al gobierno del estado, nuestro voto lleva implícito el futuro de la justicia en San Luis; resulta que los nueve tiene el 100 por ciento de efectividad cuando en el Poder Judicial Federal el 60 por ciento de las sentencias se revocan”.

“Debemos ser conscientes del trabajo de los magistrados, no tienen capacitación, no se actualizan, tres de ellos –no digo quienes- sirven a los intereses de los corporativos, incurren en fraudes pre fabricados, están a disposición de los ‘abogángsters’, uno de ellos tenía a su hijo de sub secretario administrativo y lo hizo juez de primera instancia, a su hija igual, hay un nepotismo rampante con esposo, cuñados, hermanas”.

El diputado Oscar Vera Fábregat lamentó que solamente se haya ratificado a los magistrados “gobiernistas” y a otros con mucha trayectoria y capacidades como Juan José Méndez Gatica, vean frustrada una terminación digna de su carrera judicial, “a otro le faltaba un año para jubilarse”, mientras que el diputado Eugenio Govea lamentó que “el ejecutivo se haya ido por la más fácil que es la ratificación de todos y no proponer ternas para elegir nuevas opciones”.

El método de votación fue en urna y cada uno de los diputados fue llamado a depositar la boleta, sin embargo, en el caso del primer magistrado propuesto, salió un voto de más. Había 26 diputados presentes y se contabilizaron 27, lo que generó que se cancelara la votación y se realizara nuevamente.

Esta vez, se llamó a cada diputado y hasta que depositaba su voto en la urna transparente, se podía llamar al siguiente y así, vigilar que solamente depositara la boleta que le entregaba el personal de apoyo.

En el caso de los seis magistrados no ratificados, se notificará al titular del Poder Ejecutivo para que presente ternas en cada uno de los casos a la brevedad, ya que a más tardar el 15 de Octubre se deben hacer las designaciones.

Los tres magistrados ratificados rindieron protesta de ley en sesión solemne.