¿Quiénes integrarán el Cabildo de la capital para el período 2024-2027?

La coalición Fuerza y Corazón por San Luis tendrá mayoría en el Cabildo del municipio de San Luis Potosí, con doce de las 18 posiciones, encabezados por el presidente municipal electo, Enrique Francisco Galindo Ceballos.

Además, Fuerza y Corazón por San Luis cuenta con la Regidora de Mayoría Relativa, Laura Julieta Abud Sarquís –su suplente es Rosa Bechara Arriola-, y los síndicos municipales Víctor Hugo Salgado Delgadillo y Ma. del Rosario Vita Hervert, cuyos suplentes son Sergio Martínez Sánchez y Martha Irene Morales, respectivamente.

El Partido Acción Nacional tendrá cinco regidores de representación proporcional, repitiendo en el cargo Alejandro Fernández Hernández con su suplente Juan Isidro Faz García; también María Eugenia Castro Anguiano con la suplencia de Karla Genesis Olguín; y Rodolfo Edgardo Jasso Puente con su suplente Juan Carlos Rodríguez Vázquez; así como Maritza Jenith Vázquez, actual responsable del Centro Integral de Bienestar Animal; y Rubén Omar Lárraga Benavente.

Además, habrá dos regidores de representación proporcional del Partido Revolucionario Institucional, Eikoo Koasicha Hipólito –su suplente es Martín Vaca Huerta- e Irene Margarita Hernández Fiscal; además de una que representa al Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Hermosillo, cuya suplencia es Cyntia Berenice Macías Martínez.

El Cabildo de la Capital además estará integrado por tres regidores del Partido Verde Ecologista de México: Luz Magdalena Cisneros Jiménez, abogada de la Junta de Conciliación y Arbitraje; Gustavo Jesús Mercado Garay, quien también repite en el cargo; y Diana Ivon Escobedo Alonso.

Por el partido Morena, van la ex diputada priísta Limbania Martel Espinosa y Francisco Javier Pedraza Blanco, coordinador estatal de la agrupación "Que siga la Democracia".

De Movimiento Ciudadano, va Pablo Zendejas Foyo, ex secretario particular del ex presidente municipal Xavier Nava; el partido Nueva Alianza, actualmente representado en el Cabildo capitalino por la ex aspirante a la alcaldía Ángeles Hermosillo, no logró una representación para el trienio 2024-2027.