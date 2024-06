Que se sancione corrupción en torno al Rich: Iglesia de SLP

Se debe aplicar la justicia no solamente con quienes reciben órdenes, sino también con quienes se las dan, señaló Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, quien apoyó la petición de familiares de jóvenes afectados por el accidente ocurrido en el antro Rich en cuanto a que también se debe sancionar a las autoridades corresponsables de la tragedia.

Tras la detención de dos responsables del antro Rich y su jefe de seguridad, Ramón Infante, padre de Manuel Alejandro, uno de los jóvenes fallecidos en el accidente, destacó que esta detención es solamente una parte del proceso, pues aún falta revisar qué autoridades fueron corresponsables al permitir que el antro estuviera en operaciones sin las condiciones de seguridad pertinentes.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Al respecto, Cruz Perales coincidió con dicho posicionamiento, aunque manifestó que no se debe sancionar solamente a los inspectores o personal que no cumplió su trabajo –en caso de que así se determine-, sino también a quienes están a cargo de las dependencias, estatales y municipales, que deben revisar las condiciones de los establecimientos, “una justicia que vaya también con aquellos que con las manos en la corrupción llevan a cabo estas acciones, creo que estarían implicados (autoridades) desde el Municipio, del Estado, es buscar no solamente una justicia o no solamente implicar en la justicia a quienes reciben órdenes, sino también a quienes las dan, porque las cárceles están llenas de chivos expiatorios”.

En ese sentido, hizo un llamado a evitar actos de corrupción, pues señaló que incluso en changarritos existe esa tentación de cambiar de giro sin autorización o sin tramitar los permisos correspondientes, como se dice que sucedió en el Rich, que tenía permiso para antojería y sin reportarlo, cambió a centro nocturno ampliándose incluso a dos locales, “es la corrupción que se da en todos los niveles”.

Por ello destacó la importancia de que las personas eviten caer en actos de corrupción, “ojalá que todos responsablemente actuemos y evitemos una situación como ésta, que desgraciadamente cobró vidas” y dejó a otros jóvenes heridos.