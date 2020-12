PVEM designa a potosino en su dirigencia nacional

El político potosino Manuel Barrera Guillén fue designado como Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la nueva dirigente nacional Karen Castrejón.

El ex diputado local, ex secretario de Ecología y ex dirigente estatal del Partido Verde señaló que el compromiso nacional es para las elecciones del 2021, por lo que el partido está preparado con candidatos competitivos y de aceptación social en el país.

Los nuevos funcionarios del Comité Nacional no podrán ser candidatos a cargos públicos que entorpezcan su labor, ni tampoco se recibirán emolumentos por el desempeño de sus funciones, pues son cargos honorarios.

Cortesía | PVEM

Entre los cambios en la estructura de su Comité Ejecutivo Nacional, la dirigente nacional informó sobre la conformación del Comité Nacional de Elecciones, que será un nuevo órgano al interior de este instituto político y el cual estará encabezado por el senador Manuel Velasco Coello y los diputados Arturo Escobar y Vega y Carlos Puente Salas así como Manuel Barrera Guillen como Secretario de Organización Nacional.

El nuevo integrante de la dirigencia nacional del partido ecologista, expuso que las posibilidades de triunfo de ese partido político en las próximas elecciones se basan la presentación de candidatos competitivos, con propuestas que benefician a los ciudadanos.

Además, hay alianzas políticas importantes con las fuerzas mayoritarias del país, para sacar adelante temas de gran trascendencia para los mexicanos como ha quedado demostrado.