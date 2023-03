Pueblo Otomí se manifiesta en la Unidad Administrativa Municipal

Integrantes del pueblo Otomí, se presentaron este miércoles en las instalaciones de la Unidad Administrativa Municipal (UAM), para exigir al presidente municipal Enrique Galindo Ceballos incluya a su representante Adriana Elizabeth Ibarra Cervantes dentro de la Junta Directiva de la Unidad Especializada para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Señalaron además que esta situación se derivó luego de que se firmara un acuerdo donde presisamente sería integrada Ibarra Cervantes a este órgano municipal, para después no hacerlo efectivo.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"Adriana Elizabeth ha trabajado por el pueblo otomí, siempre velando por nuestras necesidades y quién hasta ahora no ha sido integrada en esta junta administrativa. No es justo pues nosotros no tenemos representación ante Gobierno Municipal, es nuestro derecho".

Por lo que hicieron un llamado a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Giovanna Itzel Argüelles Moreno, y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Gabriela Martínez Lárraga, para que intervengan pues denunciaron discriminación e intromisión en la ejecución de sus derechos a usos y costumbres en este tipo de procedimientos.

"También denunciamos al secretario general de ayuntamiento, Jorge Daniel Hernández Delgadillo por haber violado la autonomía del pueblo Otomí, ya que no ha respetado el acta de la asamblea general puesto que le ha dado muchas largas para realizar el nombramiento de nuestra representante dentro de la junta", expusieron.

Aunado a esto, también demandaron al edil que hiciera cumplimiento con lo prometido en campaña, en cuanto a brindar servicios sociales que ayuden no son maestros al desarrollo de sus integrantes, cómo los son becas alimentarias, educativas y por supuesto el acercarles los servicios públicos básicos como el agua potable y luz.

"Queremos que Galindo cumpla lo que prometió el pasado mes de marzo del año pasado cuando le tomó protesta a la junta de esta unidad. Él dijo que ayuntamiento tendría un representante por cada pueblo o comunidad originaria indígena, Así que le exigimos que lo cumpla, que haga efectivo el nombramiento de Adriana como nuestra representante", dijieron.

Por último las y los afectados decidieron esperar a las afueras de las oficinas de presidencia Municipal, en donde manifestaron que de no ser tendidos por el alcalde, la toma de Avenida Salvador Nava y Avenida himno Nacional para exigir, tomen en cuenta sus demandas.