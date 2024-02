Promete Sebastián Pérez un proyecto ciudadano incluyente

Movimiento Ciudadano presentará un proyecto local de contraste muy claro en San Luis Potosí, aseguró Sebastián Pérez García, precandidato a la Alcaldía capitalina.

Luego de visitar colonias, delegaciones y zonas no delegacionales como parte del periodo de pre campaña, Pérez García sostuvo que ha identificado dos prioridades, una de ellas es que la propia ciudadanía denuncia una ausencia de servicios municipales, y la otra, es el interés de la población por participar en la política y en la toma de decisiones.

La queja de la población, dijo, es que “hay una ausencia de la autoridad municipal, hay un alejamiento de los servicios básicos elementales que tiene que dar el gobierno municipal, hay un déficit y un enojo de la sociedad, no hay los rondines de seguridad que necesitan y demandan los potosinos, esa promesa que les dijeron que eran expertos en la materia, fue una mentira”.

Destacó que la ciudadanía quiere participar en la política y ser protagonista en la toma de decisiones, “hay casos emblemáticos donde no se le ha escuchado a la gente, se les ha querido imponer proyectos y hemos visto el resultado, está San Miguelito, el Saucito y en Himno Nacional, a la gente hay que preguntarle y hay que escucharle, y ahí está el gran secreto, porque ellos sí quieren participar y quieren ser protagonistas de sus decisiones”.

Sostuvo que este será el principal distintivo de su proyecto, pues la intención es incluir a la población “esa es mi responsabilidad, de abrir este proyecto para que esos liderazgos, esas señoras que quieren participar, esos señores que quieren involucrarse en la toma de decisiones, van a ser bienvenidos, la política no la hace el alcalde o la gente en el despacho de gobierno, la hace la gente y la ciudadanía, pero necesitamos hacer buena política, que les cambie y les mejore sus condiciones de vida, y eso es lo que nosotros vamos a estar ofreciendo”.

Y es que los otros contendientes dijo, representan más de lo mismo, pues emanan de partidos políticos en los que las candidaturas se definen por “cuotas y cuates… ese es el gran problema que tienen esas candidaturas, donde tienen que ser los cuates, las familias de los que se creen dueños de los partidos, que se han estado reeligiendo sin presentarse en la boleta sino simplemente se acomodan ellos y sus equipos, grupos y familiares, en los gabinetes municipales”.

La propuesta que encabeza, busca privilegiar la participación de los ciudadanos pero además, acompañarse de profesionales para atender los problemas que hoy adolece la ciudad, “la política hoy en día se debe profesionalizar, y se debe sensibilizar, deben ser los técnicos los que ocupen estos espacios y no las cuotas de los partidos, mucho menos los compromisos políticos que cada uno de ellos representa, eso no beneficia a la sociedad”.

Como ejemplo puso el tema del agua potable, “no podemos politizar un tema tan delicado y fundamental como es el agua, eso se resuelve con infraestructura, con inversión, con un plan incluyente y claro, técnico, donde deben ser los técnicos que lo han podido resolver en otros municipios para empezar a tener una certeza y un proyecto de largo plazo que finalmente termine con la situación del agua que hemos padecido todos los potosinos, no se vale politizar ahorita eso, sino más bien tenemos que empezar a invertir a la red hidráulica”.

En esa tesitura, señaló que aquellas personas que tengan la convicción de servicio, serán bienvenidas, “cuando uno abraza y decide hacer de la política una forma de vida, porque sabes que hay causas que tenemos que encabezar y que vamos a transformar la realidad de las personas, eso nos compromete al doble”; el compromiso en Movimiento Ciudadano es que el 50% de las candidaturas serán ciudadanas, “eso nos compromete doblemente con la plataforma”.

Así mismo, destacó que Movimiento Ciudadano sí será respetuoso de los plazos que establece la ley electoral, “vamos a respetar la ley, cosa que los otros partidos no lo están haciendo, dilapidaron recurso público en espectaculares, en pinta de bardas, en movilización de estructuras laborales para que asistan a eventos, y eso se me hace lamentable, utilizan dinero del gobierno municipal para promoción personalizada, yo no comparto esa idea”.

Sostuvo que la gente no se siente representada con las propuestas de los otros partidos políticos, “la gente ya se cansó de que esté sometida y que le falten a su dignidad, la gente se quiere meter en proyectos que sí estén en territorio y menos tiempo en el escritorio, que se les escuche y se les involucre y sean protagonistas de sus decisiones, y eso es lo que yo creo que nos está permitiendo avanzar de manera muy clara”.

Al cierre del periodo de precampañas este sábado, le sigue un periodo de intercampañas para el 20 de abril dar inicio al proselitismo en busca del voto de la ciudadanía, “45 días donde vamos a presentar un proyecto donde San Luis va a estar al centro, donde las cusas y los problemas que le duelen hoy en día a la gente en las colonias van a estar al centro”; será entonces cuando se presente a las personas que acompañarán este proyecto.

“Yo sí creo en las amplias alianzas desde la sociedad, con los ciudadanos, con los colectivos, con las mujeres organizadas, que hoy enfrentan una realidad muy complicada porque no hay derechos ni igualdades en este sector, y esto es lo que vamos a estar encabezando y son las causas lo que va a definir este proyecto que estamos planteando en un gobierno municipal”, finalizó.