Prohibido “apartar” lugar en escuelas públicas de SLP: SEGE

Las escuelas que se ubican en la zona metropolitana de San Luis Potosí como la secundaria Camilo Arriaga, ESCA, la José Ciriaco Cruz, la secundaria Graciano Sánchez y la primaria Justo Sierra, son las que mayor demanda generan en época de preinscripciones y por lo pronto el Secretario de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, le advierte a la ciudadanía que no podrán comprar ni apartar espacio para ingresar a ellas.

Es muy común que en época de preinscripciones alguna de planteles educativos que se localizan en la capital potosina registren una mayor demanda de la población, el prestigio que guardan es lo que provoca que muchos quieran realizar toda clase de peripecias para acceder a un lugar.

Hay quienes acampan durante las noches para poder conseguir un lugar, otros más van y se forman para apartar lugares y luego venderlos pues son muy codiciados. Estas conductas ya no serán permitidas según manifestó el funcionario estatal.

Desde el primero de febrero arrancó el proceso de preinscripciones en San Luis Potosí sin embargo se juntó el puente de descanso por el 5 de febrero, y al reanudar actividades esperan que no se generen los vicios comunes de la época.

"Estamos organizados para que asistan por apellido paterno y les pedimos a los padres de familia que estén atentos porque luego se les pasa el día y hasta el último día andan solicitando esta preinscripción y tal vez ya no encuentren en instituciones que tenemos de mucho prestigio y mucha demanda. Es un derecho que ellos tienen, estamos hablando que no vamos a permitir que se vendan lugares, que se vendan turnos o situaciones de ese tipo, le pedimos a los padres de familia y a los alumnos que denuncien a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación cuando esto suceda para poder intervenir de manera inmediata".

Al inicio de este gobierno detectaron que en algunos centros escolares se llevaba a cabo este procedimiento irregular y ante ello llevaron a cabo diversas estrategias para erradicar estas prácticas "tenemos algunos procesos jurídicos con algunas personas y cesamos a dos personas. Con estas medidas que tomamos al inicio del gobierno ya no hemos tenido reporte, sí lo hubiera que no lo hagan saber para intervenir".

Actualmente se encuentran en el proceso de preinscripción y el mayor nivel educativo que tiene más demanda es el nivel básico, desde preescolar primaria y secundaria "estamos trabajando sobre todo para atender los lugares donde la gente se queda a dormir para conseguir una ficha. Estaremos dándole oportunidad a todos a través del examen que ellos realicen y es así como se definirá el cupo de las instituciones y por ningún motivo vamos a permitir que se vendan los espacios".

Las recomendaciones a los padres de familia es que acudan a las escuelas que se encuentren cercanas a sus domicilios, sin embargo muchos ciudadanos buscan las escuelas con prestigio, pero es aconsejable que coloquen a sus hijos cerca de sus domicilios, en otros casos sobre todo primaria y preescolar los tienen cerca de sus centros de trabajo porque hay más facilidades para ellos.

"Los invitamos a que no se queden fuera hoy con los programas sociales que tiene el gobierno del Estado, hemos podido recuperar a niños que no tenían matrícula porque no tenían para ir a la escuela hoy se les dan cuadernillos, uniformes, zapatos y no hay pretexto para no ir a la escuela".

Otras de las instituciones educativas que en esta época de febrero son muy buscadas por la ciudadanía, son la preparatoria Jesús Silva Hersog, Francisco Martínez de la Vega, José Juárez Barbosa, Solidaridad, José César Cruz Sandoval, Francisco Eppens Helguera, Tomasa Estévez, Aurelio Manrique, Margarita Masa de Juárez y el jardín de niños La Estrella.