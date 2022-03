Producción apícola, se mantiene firme; el mundo de las abejas

La producción apícola en el estado se produce en la Zona Media y Huasteca de San Luis Potosí dónde un poco más de 25 localidades en su mayoría pertenecientes al municipio de Tamazunchale se dedican a esta capacidad productiva.

Julián Abimael López Buentello es un apicultor de 55 años que reside en Amatitlán Terán y quién lleva un total de 16 años dedicándose a la producción de miel de abeja.

Este apicultor tuvo contacto con El Sol de San Luis a través de un grupo de antropólogos que actualmente realizan trabajo de campo en una de las localidades cercanas al lugar de residencia de Abimael.

Cortesía | Julián Abimael

Fue así, que este productor de miel se animó a contar su historia, como parte de un testimonio colectivo de decenas de trabajadores de este pequeño sector productivo de la huasteca potosina.

Este colmenero como también se les conoce, menciona que se acercó a la producción apícola porque muchas familias de diversas localidades se dedicaban a esta labor.

Después de mucho tiempo se decidió y fue a solicitar a una pequeña granja apicultora que le enseñaran el oficio.

Cortesía | Julián Abimael

"Primero me inscribí a un curso que proporciona el Servicio de Información Agropecuaria, ahí me enseñaron todo lo relacionado con las abejas. Desde su fisiología, nutrición, herramientas, equipo de seguridad y armado arquitectónico de las colmenas".

Una labor que desde un inicio fue compleja para Don Julián pues tenía un miedo constante a las picaduras de abeja.

"Si fue difícil, son insectos muy nobles y productivos. Si me han picado pero ya me he acostumbrado".

Cortesía | Julián Abimael

Luego de ello vino el armado de su pequeña granja con pequeñas cajas de madera en dónde comenzó la producción de miel de colmena.

"Lo más indispensable, contar con tu equipo de protección. Aunque hay muchos apicultores expertos que no lo usa, pero para evitar riesgos hay que utilizarlo".

Posterior a ello, todo fue más fácil para Julián cuando produjo su primer sistema de producción apícola para miel, polen, jalea real y crema.

Cortesía | Julián Abimael

Actualmente, menciona Julián ha comenzado ya la época de producción de miel, que es cuando la floración da inicio y se comienza a disipar el polen y néctar, y así otra vez las abejas aumentan de población.

Sin embargo la recosecha comienza en temporada de invierno.

En algunas localidades de la Huasteca en esta época pueden tener dos periodos que les permite a las abejas almacenar el néctar cada día, pero con un periodo muy corto.

Cortesía | Julián Abimael

"Mi trabajo inicia con el alimentar las colmenas para estimular la posición de las cajas de cámara de cría así como revisarla. Asimismo examino la cría para determinar si hay celdas reales de enjambrazón. Luego se fusionan las colonias de abejas, las más fuertes con las más débiles y se dispone el alza de los panales. Ya después analizamos su comportamiento y es cuando comienzan a producir"

Julián menciona que todo este trabajo merece cierta experticia y conocimiento pues la producción de miel no es fácil y si no se cuida, se tendrá que empezar de cero para evitar que zánganos invadan las celdas de las colmenas.

"Este es un poquito del trabajo que realizo. No es fácil y falta mucho por conocer, pero que sepan la personas lo mucho que cuesta obtener un litro de miel. No la malbaraten, no regateen por ella, consúmanla porque así ayudan a productores locales a seguir con este trabajo tan dedicado".

Actualmente existen menos de 200 productores de miel en San Luis Potosí, según lo referido por Julián, una situación que afecta en demasía a los apicultores que hoy se resisten a desaparecer.