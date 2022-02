Procesión del Silencio aún sin definición exacta

A pesar de que el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que este año se retomará la Procesión del Silencio, la decisión final recae en Tradiciones Potosinas A.C., quien es la encargada de organizar este importante evento religioso cada Semana Santa, en San Luis Potosí.

No obstante, las autoridades sanitarias son las que primero deberán determinar si existen las condiciones de salud adecuadas para realizar eventos masivos como éste; mientras tanto, Tradiciones Potosinas ya se encuentra en reuniones de manera interna, analizando la viabilidad de volver a tener la Procesión del Silencio, después de 2 años de no llevarse a cabo debido a la pandemia por Covid-19.

El vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, señaló que, desde esta institución, se atienen al dictamen que puedan emitir las autoridades sanitarias y la decisión de los organizadores; sin embargo, insistió, que “sería preferible que, si se va a hacer con demasiadas restricciones, mejor esperar otro año, para hacerla bien”, incluso, consideró que el próximo año sería un mejor momento para retomar esta tradición, ya que cumplirá 70 años de ser parte de la cultura potosina.

“No sería una tragedia para nosotros si no se realiza la Procesión este año, pues no queremos que se ponga en riesgo a las personas a causa de ello, sobre todo porque al paso de la Procesión la gente se apiña, y eso puede ser peligroso. Comprendemos que por dos años hemos tenido que trabajar bajo muchas restricciones, y de verdad no queremos ser fuente de contagio para nadie”, expresó.

En caso de que Tradiciones Potosinas y las autoridades correspondientes confirmen que sí se llevará a cabo este evento, Priego Rivera afirmó que existe tiempo suficiente para organizarla con prudencia, pues apenas está por iniciar la Cuaresma; no obstante, reiteró que se debe analizar cuidadosamente la situación.

