Prioridad aumentar recursos para los bomberos: Xavier Nava

En acercamiento con el Heroico Cuerpo de Bomberos, el candidato ciudadano a la Alcaldía de la capital por MORENA, Xavier Nava Palacios se comprometió a seguir con las políticas y acciones para que esta agrupación, que es prioritaria para San Luis Potosí, cuente con los recursos necesarios para otorgar servicios y una respuesta oportuna a la población potosina.

Aprovechó para reconocer la labor cotidiana ante el aumento en las exigencias ciudadanas; a la par remarcó que lo que ya se logró mejorar son las aportaciones municipales para los bomberos, con el 15 % provenientes de los parquímetros, porque se quitó el gasto y se da con base al ingreso bruto; también se aumentó la recaudación gracias al manejo transparente de los parquímetros, pero lamentablemente llegó la pandemia y bajaron esas aportaciones y aun así, se firmó un acuerdo para destinar recursos extraordinarios.

"Es por eso, que también es fundamental que a través del Congreso del Estado, se hagan gestiones para destinar un mayor presupuesto para este Heroico Cuerpo y que no esté batallando con el pago de la nómina mucho menos para su funcionamiento. También se buscarían nuevos subsidios, pero vamos a sentarnos desde hoy a analizar de manera real, para juntos dar respuesta a sus necesidades de manera gradual y elevar los recursos, además está la disposición de incorporar a bomberos a los programas sociales municipales", añadió Nava Palacios para posteriormente dar un recorrido por las instalaciones.

En su intervención, el presidente del Patronato, Raúl Martínez Jiménez consideró fundamental que se conozca el día a día de los bomberos, de cómo arriesgan la vida, las carencias que persisten "y hoy contamos con la presencia del candidato a la Presidencia Municipal por MORENA, para exponer nuestra situación".

Por su parte, el comandante, Adolfo Benavente Duque, especificó que se tienen 150 elementos que atienden toda la zona metropolitana y también el centro del Estado. El año pasado se otorgaron 6 mil 20 servicios, sin embargo, tan sólo el primer trimestre de este 2021, ya se superaron las 2 mil 800. Reveló que se estima un presupuesto de 26 millones de pesos para no sólo seguir con la operatividad, sino con la capacitación a bomberos incluso de varios países de América latina, "por eso, si la gente te beneficia con el voto, Xavier Nava no nos olvides, porque hoy la ciudadanía exige diversos servicios y no queremos quedar rebasados".