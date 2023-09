Primeros auxilios; ¿cómo atender a una persona accidentada?

Al año mueren cerca de 2 millones de personas a causa de paros cardíacos y 236 mil por ahogamiento, que pudieran evitarse si las personas conocieran las maniobras que se aplican en los primeros auxilios; cuyo valor radica en salvar a las personas en el primer contacto.

Este 10 de septiembre se conmemora el día mundial de los Primeros Auxilios, que se definen como el conjunto de acciones y técnicas que permiten la atención inmediata de una persona accidentada, hasta que llega la asistencia médica profesional a fin de que las lesiones que ha sufrido no empeoren, de esta actuación dependerá la evolución de la persona accidentada.

Lo primero que se debe hacer es actuar con rapidez pero conservando la calma, evitar aglomeraciones, saber imponerse, no mover a la persona herida, salvo que sea imprescindible, tener un traslado adecuado, no dar al herido de beber, comer o medicar, tranquilizar al herido, mantenerlo caliente, hacer solo lo imprescindible y principalmente, el socorrista debe protegerse en todo momento.

Uno de los ejemplos del socorrismo potosino es Víctor Alejandro Morales Méndez, coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Mexicana con 33 años de trayectoria en el servicio, menciona que en San Luis Potosí se considera que hay más gente que sabe primeros auxilios, sin embargo no es suficiente para atender situaciones de emergencia.

"Los accidentes nos pueden pasar a cualquiera, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, puede haber un accidente y eso nos pone en una situación que en donde más conozcamos cómo responder e incluso llamar a los cuerpos de seguridad y salud, ayuda a que podamos salvar una vida".

Se recomienda que la ciudadanía en general, conozca cómo atender una obstrucción, una enfermedad, un hecho súbito para dar la atención necesaria a los pacientes "lo principal es mantener con vida al paciente y darle más probabilidades de que se salve".

Las acciones básicas de primeros auxilios, son las mismas para todo, ya sea para darle atención a los accidentados en las escuelas, los trabajos o la vía pública, lo primero que se debe ver, es que la persona pueda respirar por sí sola y que su corazón esté latiendo, posteriormente definir que no haya problemas en la circulación, como hemorragias, porque son asuntos que ayudan a mejorar su salud, hay aspectos muy comunes como quemaduras que pueden ser muy graves si no se les atiende oportunamente en la primera etapa, hay otras que pudieran ser no consideradas graves como fracturas o lesiones en los músculos, pero que si no se atienden correctamente puede afectar al paciente.

Desde aspectos básicos hasta situaciones complejas tienen que ser atendidas con mucho valor por parte de los socorristas y la Cruz Roja Mexicana, pide a la población, entender que un accidente puede pasarle a cualquiera, por eso es importante entender que se debe estar preparado para atender cualquier emergencia, incluida en nuestra propia casa y familia "hay temas que pueden convertirse en una verdadera tragedia, por no tener el conocimiento exacto al atender alguna desgracia".

Cobra relevancia el papel fundamental de los primeros respondientes, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, del 80 por ciento de los accidentes que se producen dentro del hogar, siendo las caídas la segunda causa de muerte por traumatismos involuntarios a nivel mundial y desafortunadamente tan solo una de cada 10 familias tienen capacitación en primeros auxilios, fenómeno que es muy grave pues el 90 por ciento restante no sabe cómo prevenir ni reaccionar ante las emergencias, incrementando así las posibilidades de complicaciones daños irreversibles e incluso la muerte.

Hay estadísticas nacionales donde se indica que el 84 por ciento de las caídas ocurren de la cama, del sillón o corriendo un 46 por ciento son caídas de escaleras, un 52 por ciento contusiones con diversos objetos, un 43 por ciento atragantamientos que son parte de las principales preocupaciones de los accidentes cuando se está en casa.