Prevén alza en productos de la canasta básica

Aún no se reportan aumentos de precio en productos de la canasta básica, pero otros de alto consumo como refresco y cigarros, ya tuvieron la primera alza del año, indicó Armando Reyes Sías, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

Reyes Sías mencionó que generalmente, durante el mes de diciembre se comienzan a presentar aumentos de precios, lo cual no ocurrió al cierre de 2023, pero por la experiencia, se prevé que en este mes comiencen a subir los costos de diferentes productos.

Lo anterior, derivado del aumento al salario mínimo, el alza en impuestos y combustibles, como gasolina y energía eléctrica, "es lo que desata los precios en la canasta básica principalmente, y en todo lo demás".

Destacó que "el año pasado subió todo: huevo, aceite, frijol, arroz, todo se fue para arriba, ahora no se ha visto tan exageradamente como el año pasado, esperamos que sea más controlado", por lo que hizo un llamado a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que vigilen los aumentos de precios.

Señaló que inclusive en productos que suelen ser más económicos, como los del campo, tuvieron aumentos exagerados en el precio, lo cual atribuyó a la incursión de la delincuencia, que se ha reportado a nivel nacional, ha comenzado a extorsionar a los productores agrícolas.

Mencionó que por lo pronto, el cigarro ya tuvo un aumento de 5 pesos por cajetilla, y también una marca de refresco ya aplicó un alza de un peso, "dejan pasar dos o tres meses y vuelven a aumentar (el precio)".

Reyes Sías señaló que si bien estos dos productos no son indispensables, son de alto consumo y no los pueden "dejar de golpe", por lo que su aumento en el precio también representa una afectación a la economía familiar.

Debido a ello, dijo esperar que no se apliquen más aumentos, pues destacó que el ingreso familiar ya no alcanza para quienes perciben un salario mínimo, "ya no alcanza para comprar lo necesario".