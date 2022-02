Potosinos madrugaron este miércoles para la jornada de vacunación

Potosinos muy enojados porque durante el primer día de la vacunación itinerante contra el Covid-19, los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, del ayuntamiento capitalino y los Servidores de la Nación, en punto de las 5 de la tarde corrieron a todos a pesar de que tenían horas formados. Hoy por eso madrugaron y se observan largas filas.

Para no volver a hacer entripado, cientos de potosinos madrugaron para acudir a la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en el segundo día de la jornada realizada en Plaza de Armas del centro histórico capitalino.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Aunque volvieron a arreciar las bajas temperaturas, pudo observarse que desde antes de las 7:00 de la mañana de este miércoles, la gente llegó a formarse y no volver a pasar corajes luego de que el martes no los vacunaron a pesar de que tenían horas esperando bajo el frío, ya que se les indicó que la jornada laboral era de 9 de la mañana a 5 de la tarde, olvidándoseles que el martes abrieron muy tarde porque no llegaban las vacunas.

Hasta antes de las 8:00 de la mañana se extendía hasta las inmediaciones del Congreso del Estado de San Luis Potosí, luego de la recomendación que hicieron los médicos encargados de este proceso de vacunación que le pedían a la población irse a formar desde las 5 de la mañana para que les tocará turno. Amablemente también los policías municipales le decían a la población pararse temprano para no regresarlos a sus casas sin el biológico.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Otra de las quejas que han señalado los beneficiarios de la vacuna es que están aplicando la dosis de Moderna, sobre todo para los rezagados de 40 y más, quienes están molestos luego de que recibieron puras dosis de AstraZeneca.

Se continúa aplicando la primera y segunda dosis para personas mayores de 18 años, además del refuerzo para los mayores de 40 años de edad