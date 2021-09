Todos tienen derecho a la vida, nadie debe atentar contra ella: Mons. Cabrero Romero

Habrá miles de Doctores, Ginecólogos y personal de la Salud que no se prestarán a cometer un asesinato para evitar que nazca un ser inocente que no tiene voz, porque están conscientes de que ya no es el cuerpo de la mujer, sino el de otro ser que tiene derecho a la vida.

Así lo señaló el Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Jesús Carlos Cabrero Romero, al celebrar la Natividad de la Santísima Virgen María y la Festividad de Nuestra Señora de los Remedios, Patrona de la Parroquia de Tequis, donde dio un claro mensaje de amor y defensa de la vida desde el momento de la concepción.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Los Ministros y todos los legisladores, deben estar conscientes que todo ser humano tiene derecho a la vida, y un ser que se está desarrollando y está dentro del vientre materno ya es un ser humano desde el momento preciso y exacto de la fecundación. Nada ni nadie debe atentar contra la vida, porque es un Derecho de todo ser humano.

Está muy claro que la Vida empieza desde el momento de la concepción, por eso todo ser humanos desde ese preciso momento de la fecundación tiene derecho a la Vida, nada ni nadie debe atentar contra ella, al contario debemos defenderla.

Repito, --dijo al borde de las lágrimas el máximo líder espiritual de los católicos potosinos--: “México no puede mancharse las manos de sangre inocente; no podemos permitir que se derrame sangre inocente ni aquí en México ni en ningún otro lugar, y menos celebrarlo, ni que fuéramos Herodes”.

Enfatizó: “Nada ni nadie debe atentar contra la vida de un inocente, el aborto aquí y en todo lugar es un crimen, un cruel asesinato, no se le puede llamar de otra forma y bien lo saben los Ministros de la SCJN. Basta con que hayan estudiado la Primaria para que sepan que ya hay vida desde el momento de la fecundación, que no se hagan los que no saben”, dijo el jerarca católico con un nudo en la garganta, sumido en profunda tristeza y dolor por esta fatal decisión de la SCJN.