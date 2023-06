Plantean reforzar la estrategia de combate la delincuencia en tres municipios

Fuerzas de seguridad el Estado y la federación como Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército, mantienen su presencia en municipios con mayor detección de integrantes de la delincuencia organizada, sin embargo, las tropas se movilizan en función de los cambios que se observan en el mapa delictivo, “siempre hay cambios, los delincuentes buscan incrementar su capacidad comercial sobre todo de venta de droga”.

Así se comentó en el marco de la reunión de la Mesa de Seguridad donde se expusieron los resultados de las acciones de las corporaciones de seguridad, efectuados en los últimos días y donde se replanteó reforzar la estrategia de combate en los municipios de Guadalcázar, El Naranjo y Ciudad del Maíz, entre otros de la zona Media, municipios donde se mantiene la gobernabilidad.

“Se toma en cuenta de manera puntual cada hecho que se ha registrado, hay apoyo y reacción inmediata por parte del Estado, en auxilio a las fuerzas municipales para evitar que se presenten acontecimientos similares a los de El Naranjo o Tamuín, afortunadamente no se tienen reportes de más hechos, y se privilegia la acción preventiva y reactiva”.

En la zona centro se ha incrementado el número de efectivos y las actividades de patrullajes, eso ha permitido, se dijo; una disminución de delitos tanto patrimoniales como de alto impacto, “estamos viendo eventos que están dándose en el interior del estado como es en Guadalcázar, en los límites con Tamaulipas y algunos en la zona huasteca, en coordinación con Guardia Nacional y Ejército hemos estado trabajado, esto nos ha permitido realizar varios aseguramientos importantes, y vamos viendo como disminuyen estos eventos”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Respecto a los cambios en el mapa delictivo siempre hay cambios, porque buscan incrementar la capacidad comercial sobre todo en lo que respecta a la venta de droga, “donde empezamos a ver que se manifiestan extorsiones principalmente a comerciantes, nos sirve de indicador para incrementar presencia y hemos ido contrarrestando ese hecho en muchas áreas”.

Se invitó a la población a realizar sus denuncias anónimas, así le dan a la autoridad elementos jurídicos para hacer intervenciones y detenciones, y no se da a conocer la fuente de denuncia.

En cuanto a la creación de autodefensas, se dijo; fue un comentario al que no hay cabida en ninguna zona del estado, “estos esquemas no proporcionan la seguridad que se requiere y el estado cubre esas necesidades, respecto a los hechos en El Naranjo, el ex alcalde no ha presentado ninguna denuncia”.