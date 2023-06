Piden reactivar presa La Maroma

La Zona Altiplano ya presenta muerte de ganado debido al estiaje, y la escasez de agua ya afecta también a los domicilios, por lo que habitantes de diversas comunidades solicitan al gobierno del estado y gobierno federal, concluir la presa La Maroma.

Este miércoles, ejidatarios de Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, Charcas y Matehuala, acudieron a la Capital potosina para denunciar la situación que atraviesan por la escasez de agua y pedir audiencia con el gobernador del estado, quien en campaña prometió que concluiría la presa La Maroma, cosa que no ha ocurrido.

Al respecto, Juan Reyes Hernández, habitante de Charcas, explicó que en la zona Altiplano ya se ha presentado muerte de ganado debido a la falta de agua, “como no llovió mucho el año pasado no hay forraje, ya se está muriendo ganado por falta de comida y agua, sale muy caro mantener a los animales, y apenas está empezando; si tenían 50 vacas les quedan 10, si tenían 300 cabras quedan 150, esta situación causa más pobreza de la que hay en el Altiplano”.

Y es que a pesar de que el Altiplano es conocido por ser semidesierto, destacó que tampoco hay presas que permitan captar agua cuando llueve, de ahí la necesidad de que se construyan embalses; en ese sentido, recordó que en 2019 el Presidente de la República canceló el proyecto de la presa La Maroma, misma que beneficiaría a 150 mil personas y faltaba la cortina, pues ya estaba listo el ducto que conduciría agua a Matehuala.

La cancelación de la presa llevó a que pobladores tomaran la carretera a Matehuala, “se comprometieron a reactivar el proyecto, lo cual no ha sucedido”, posteriormente pidieron ayuda al gobernador del estado, mismo que se comprometió a terminar la presa, pero tampoco lo ha hecho; también acudió a solicitar apoyo de los diputados locales, “nada más dijeron que iban a apoyar y después ya no me recibieron”.

El señor Martín Tristán Banda, habitante de Buenavista, Villa de Guadalupe, indicó que el problema de escasez de agua no solamente ha provocado muerte de ganado, sino que también afecta ya a los domicilios, por lo que “venimos buscando quién nos ayude”.

También Olegario Coronado, habitante de Villa de la Paz, acusó que la Comisión Estatal del Agua (CEA) no les ha atendido, por lo que piden reunirse directamente con el gobernador, y advirtió que de ser necesario, realizarán manifestaciones para ser escuchados.