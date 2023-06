Personal médico en comunidades alejadas será capacitado

Por ley, la Secretaría de Salud deberá capacitar al personal no profesional de salud que se desempeñe en las comunidades mas alejadas y de difícil acceso en el estado.

Esto se dará gracias a una reforma al artículo 78 de la Ley de Salud del Estado, en materia de prestación de servicios de atención médica, para llevar a cabo campañas y jornadas de capacitación y actualización.

“Debemos seguir trabajando para asegurar que en nuestro sistema educativo fomenten la tolerancia y el respeto mutuo" / “Debemos seguir trabajando para asegurar que en nuestro sistema educativo fomenten la tolerancia y el respeto mutuo" / Cortesía | Congreso del estado

La propuesta fue presentada por la diputada Gabriela Martínez Lárraga, quien dijo que una manera en la que las comunidades más alejadas de las cabeceras municipales al interior del Estado han podido atender a la población, ha sido, mediante auxiliares de la salud que muchas veces no son profesionales, pero que se instruyen para llevar a cabo procedimientos médicos que no son complejos o que no requieren de materiales quirúrgicos especializados para llevar a cabo sus labores.

“Muchas veces se trata de personas jóvenes con profundo amor a su comunidad, los cuales salen de ella a capacitarse, y regresan para prestar sus servicios debido al gran arraigo y cariño que tienen a sus localidades”.

Martínez Lárraga dijo que, es deber del Estado garantizar el acceso a la salud como derecho humano fundamental, sin embargo, lamentablemente hoy en día en México y en San Luis Potosí muchas veces no es suficiente el abasto de esta problemática.

Señaló que de acuerdo con las más recientes mediciones de CONEVAL, San Luis Potosí se encuentra en un rezago bastante importante en este tema. Lo cual resulta totalmente grave, ya que, si la población no cuenta con sus derechos humanos fundamentales, por consiguiente no puede salir adelante y se sumerge en un espiral en decremento de la misma.