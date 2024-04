Perros “de moda” terminan en las calles: rescatista potosina

A comparación de épocas anteriores, es más fácil observar que en las calles existen perros abandonados de razas muy exclusivas; el motivo de que estén en las vialidades obedece a que la gente atiende falsas modas y compra ciertos canes, de los que tiempo después se cansa porque no son fáciles de cuidar y alimentar.

Razas como los huskys, los pit bull, chihuahuas y pugs, son fáciles de detectar entre las jaurías de perros que circulan en la zona metropolitana, inclusive en los propios ranchos y comunidades donde antes sólo se veía animales mestizos, el motivo es que la gente cae en las modas de comprar ciertas razas de animales terminan tirando a la calle debido a que requieren cuidados específicos.

Margarita Puzzuto de la estancia para perros Santa Martha que se localiza en la Florida, menciona que de los 350 mil canes en abandono en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Villa de Zaragoza y otros lugares, es común observar que hay perros que nunca antes se habían visto y todo sucede porque la ciudadanía no cuenta con la información necesaria para el manejo de las razas

.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En los anillos de las periferias de la ciudad y en los basureros municipales, se ven cotidianamente esta clase de animales, que fueron dejados a la buena voluntad de Dios “porque hay irresponsabilidad, porque hay muchísimas cosas que necesitamos saber, debemos tener una buena empapada de cultura de información, no pretendemos educar, es informar que es lo que podemos hacer, pero si necesitamos ayuda”.

Considera que todo ocurre porque no se sabe mucho de los perros, aunque siempre han estado con la humanidad, por ejemplo, en estos momentos observa que hay una cantidad impresionante de huskys en todos lados “los han abandonado, en las casas no se sabe, no se estudia qué tipo de perro vas a meter a tu casa y cuáles son las necesidades que tienen que ser satisfechas y el Husky es muy intenso y qué pasa, que cada día hay dos o tres de ellos en la calle, porque la gente no sabe cómo tratarlo”.

Los potosinos están acostumbrados a comprarlos y ponerlos en los criaderos de traspatio “es un gran problema, gente que se dedica a la crianza que los vende a precios medio caros, no son perros de criadero, no son baratos, porque esos perros te van a usar un buen de lana”.

Ha sido testigo que con el paso del tiempo en San Luis Potosí, también cae en las modas de adquirir ciertas razas de animales “pero aquí está la moda de los pit bull, la moda de los huskys, la moda de los chihuahuas, en todos lados hay chihuahuas, los pug están en todos lados, pero están un estado desastroso”.

Hay que ser conscientes y sensibles ante las necesidades de estos animales, “nosotros nos esforzamos por hablar con todas las personas, trabajamos con muchas escuelas de niños, desde kinder hasta universidad, tenemos servicios sociales en la estancia, hacemos proyectos para que tomen conciencia de la responsabilidad que conllevan estos animalitos”.

Comentó que tras esta situación, es por eso que existe este tema del envenenamiento de los perros, porque los dueños los arrojan a las calles, sin saber que hay gente que no soporta a los caninos, “es que estamos hablando de una sociedad, no estamos hablando de un problema de muchas personas. Yo como amante de los perros de toda mi vida, estoy segura y creo que debo de respetar a las personas que no les gustan los perros porque tengo yo que molestarlas con esto, ni las voy a hacer cambiar de opinión, simplemente tienen que haber un respeto, pero de dónde vienen los problemas sociales de las personas que creen que todos deben de pensar como ellos y deben de darles de comer a todos los perros que lleguen a la calle, hasta que se forme una jauría que después no se pueda hacer nada por ellos y qué hace la gente, recurre al envenenamiento o a la muerte o cualquier otra cosa”.