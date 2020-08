Pendiente la medida de cubrebocas obligatorio

Integrantes del Cabildo en reunión celebrada este día, determinaron no aprobar la propuesta de un regidor del PAN para multar a quien no use cubrebocas, aduciendo la difícil situación económica que está prevaleciendo en la ciudad por la pandemia del Covid-19, y es que la semana pasada se dijo que se aplicarían multa, lo que no prosperó.

Ante esto, Néstor Alejandro Rivera Aguilera, señaló que la propondrá para la próxima sesión de cabildo, esperando que en base a un análisis, la mayoría de los regidores la aprueben, tomando en cuenta que es una medida que puede ayudar a bajar el índice de contagios de Coronavirus en la localidad.

Por lo tanto el tema de la multa por no usar cubrebocas, queda pendiente, pero tan pronto se dijo que habría multas, la gente lo usa más constantemente, lo cual es importante, porque se esta creando conciencia entre la ciudadanía, y como no lo aprobó el cabildo, esto no se puede aplicar, como se pretendía.

Es de mencionar que algunos regidores señalaron que debe ser algo mucho más específico, determinar la obligatoriedad, pero que no se preste a “mordidas” y corrupción; aunque se reconoce que la situación es grave, por lo que espera que al ser analizada bien la propuesta, en la próxima sesión de cabildo, pueda aprobarse, mientras tanto en Ciudad Valles, no hay multa alguna para quienes no usan en la vía pública un cubrebocas.

EN MATEHUALA TIENEN PRÓRROGA DE 15 DÍAS

En Matehuala, luego que se anunciara la implementación de multas para la población que no use cubrebocas, se dijo que habrá quince días de tolerancia para que se vayan adaptando a esta medida, y por lo pronto no se aplicarán a la ciudadanía que no cumpla con el uso de tapabocas