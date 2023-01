Penales en SLP, una bomba de tiempo: Rubén Guajardo

Las condiciones de los centros penitenciario en San Luis Potosí son iguales a las de otros estados en el país, es decir, representan una bomba de tiempo y de una manera responsable se puede prevenir que estallen, con un diagnóstico real y a fondo que genere áreas de oportunidad, señaló el diputado Rubén Guajardo Barrera.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado dio a conocer que se llevarán a cabo mesas de trabajo con el secretario de Seguridad Pública y el director de Readaptación Social, para analizar la situación real de los penales en San Luis Potosí.

“Necesitamos conocer el diagnóstico real de las condiciones en que operan los centros penitenciarios, cuántas Personales Privadas de la Libertad (PPL) existen, el número de custodios, las medidas de control que se tienen, si la Guardia Civil Estatal está preparada para reaccionar ante una eventualidad, su los custodios tienen capacitación”.

Afirmó el diputado que a raíz de lo ocurrido en varios penales del país incluyendo el 03 de Ciudad Juárez Chihuahua, fue un ejemplo de lo que puede ocurrir en cualquier otro centro penitenciario, “en San Luis vemos una situación así como lejana, pero aquí hemos tenido ataques al Centro de Justicia Penal y en su momento exhortamos al Poder Judicial a dar protección a jueces y personal”.

“Por eso hay que hacer un análisis, una proyección preventiva, el diagnóstico es necesario, no podemos decir que todo está mal y que todo el personal no funciona, eso sería una irresponsabilidad, queremos conocer en qué condiciones operan los penales, qué se necesita y si se requiere hacer modificaciones a la Ley de Egresos para que haya más presupuesto, se podría hacer”.

El diputado Guajardo Barrera añadió que “el traslado de reos federales a cárceles de mayor seguridad también se debe analizar, el gobierno federal dice que no es su jurisdicción pero hay reos federales en cárceles estatales; se recibe un presupuesto que se llama socorro de ley y es todo el apoyo de la Federación a los estados en esta materia”.

El presidente de la Comisión de Seguridad añadió que “la estrategia de abrazos no balazos es obsoleta, no se usa la inteligencia, le quitaron recursos a los municipios para seguridad, el propio secretariado ejecutivo asegura que en todo el país los delitos están a la alza incluyendo los homicidios dolosos y lo que tiene que hacer el gobierno federal es cambiar la estrategia, recurrir a la inteligencia, a la formación profesional, al equipamiento, pero por lo que veo no es lo que está buscando”.