Pbro. Gladimir Isaac López Flores celebra su XXIV aniversario sacerdotal

La cultura moderna ya no considera el Evangelio como criterio de acción sino como un adversario

El Presbítero Gladimir Isaac López Flores arriba a su XXIV aniversario Sacerdotal, este Lunes 29 de Enero del 2024, por lo que da gracias a Dios por el don de su ministerio, el cual vive en plenitud y lo hace ser feliz en todos los aspectos de su vida, pues señaló en entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”, que su vocación es la mejor elección que ha hecho en su vida y con la que ha sido feliz plenamente, “eso lo afirmo –sin miedo a equivocarme”-- dijo el clérigo potosino que destila en su mirada bondad, en sus actos mansedumbre y en sus actitudes prudencia, sencillez y sabiduría que le ha dado su vocación sacerdotal a lo largo de 24 años de entrega a Dios y a su amada Iglesia potosina.

“Desgraciadamente la cultura moderna ya no considera el Evangelio como criterio de acción sino como un adversario, pero hay que estar conscientes de que estamos llamados a una formación académica y espiritual permanente y no debemos dejar fuera la espiritualidad, ese contacto íntimo con Dios para que transforme el corazón de cada uno de nosotros”.

Cortesía | P. Gladimir López Flores

El Padre Gladimir indicó que como Sacerdote ha tenido un sinfín de desilusiones, decepciones y tristezas como cualquier persona y como en cualquier otra profesión se pueden tener, porque a veces hay gente buena y mala, y como humanos se tienen una amplia gama de virtudes, pero también de defectos. “A veces nos topamos con gente vanidosa, soberbia, egoísta y sobre todo resentida, pero tengo la visión como lo dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II: "Todos los hombres, absolutamente todos, somos llamados por Dios".

“Es preciso aprovechar las escuelas parroquiales, y esforzarnos por prepararnos y llevar una vida auténtica según nuestra fe católica, para poder llegar al premio eterno, afirmó”.

“Vivimos una sociedad que parece, envuelta y sumergida por la pérdida de valores, en un mundo consumista, cuando Dios nos pide dar firme testimonio de nuestra fe con una actitud caritativa y servicial, bondadosa y amorosa, y ya no buscar el poder por el poder, sino servir a los demás con una actitud más humana, claro que para eso tenemos que acercarnos a Dios con la intervención de sus santos que vivieron el Evangelio y de sus ángeles, sin olvidarnos desde luego, de María Santísima nuestra Madre, que es guía de la evangelización, pues fue la primera discípula y misionera”.

“Invito a los niños, a los jóvenes y a todas las familias, a todo el Pueblo santo de Dios, a ser promotores y artesanos de paz, a ser sacerdotes, religiosos y misioneros, laicos, a que sumen esfuerzos para hacer obras de caridad con sumo amor y a proponerse a catequizar como Dios quiere, no sólo con la palabra sino con ejemplo de vida, con testimonios de fe sólida e indestructible”.

Cortesía | P. Gladimir López Flores

El clérigo aseguró tener siempre presente sus frases vocacionales predilectas:

"El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho”, “Se fiel hasta muerte y el Señor te dará la corona de la gloria", “Si sólo supieras, cuánto te ama Jesús en el Santísimo Sacramento te llenarías de felicidad, porque Dios nuestro Señor está realmente en el Sagrario”.

"Dando por amor a Dios, nadie se engaña ni sale engañado", decía el Patrono de los Sacerdotes, San Juan María Vianney, mejor conocido como el Santo Cura de Ars.

Me encanta hacer mía la frase de mi Ordenación Sacerdotal: "Me postré consciente de mi nada y me levanté Sacerdote para siempre", San Juan María Vianney.

Mi frase Diaconal es "Señor, en Tu nombre echaré las redes” Lc. 5, 5 y así trato de hacerlo siempre.

SOBRE LA ESPIRITUALIDAD DEL PADRE GLADIMIR ISAAC LÓPEZ FLORES

“Nací un 27 de diciembre de 1971. Entré al Seminario un 18 de Agosto 1988 al Pre-seminario para poder ser seleccionado al Seminario Menor para estudiar la Preparatoria. Ordenado Diácono por Arzobispo Arturo Antonio Szymanski Ramírez, QEPD, un 25 de Marzo 1988 en la Santa Iglesia Catedral”.

“Soy el primer Sacerdote Ordenado de manos del Arzobispo, Mons. Luis Morales Reyes, un 29 de Enero 2000, en la S.I. Catedral. Mis padrinos de Ordenación Sacerdotal son: Pbro. Rubén Pérez Ortiz, Pbro. Tomás Cruz Perales y Pbro. Juan Jesús Priego Rivera”.

“Nací en el seno de una familia profundamente católica, mi abuelito siempre lo acompaña a Misa, me encantaba asistir, esto fue camino inicial a mi ministerio, porque siempre me enseñaron a servir, era inquieto, pero siempre quería ayudar a los demás de buen corazón. Quería ser aviador, dibujante o maestro; miraba muy lejos el sacerdocio. Siempre admiré al Papa San Juan Pablo II y muchos sacerdotes potosinos por santidad y sabiduría”.

Cortesía | P. Gladimir López Flores

“Desde niño me inculcaron servir a los demás y me gustaba siempre estar jugando como cualquier niño o adolescente. Nunca pensé una preparación larga de 10 años de estudio y dos años de diaconado antes de ser sacerdote”.

“Me encanta celebrar Misa, visitar enfermos, catequizar, celebrar todos los Sacramentos, porque actuó apegado siempre a la Palabra de Dios y al magisterio de la Iglesia”.

“Me causa dolor acompañar el sufrimiento del enfermo y acompañar a un difunto, y darme cuenta que la vida es muy breve, pero me siento satisfecho cuando al final de mi jornada, pude ver que he podido ayudar a mucha gente en su tristeza, así como en sus alegrías”.

“La oración, la considero como oxígeno para mi vida; siempre he pensado que mi vocación no me pertenece, porque el sacerdote no se pertenece a sí mismo, como decía el Arz. Fulton J. Sheen”.

Concluyó así el sacerdote, a quien desde este humilde espacio lo felicitamos con sincero cariño, admiración y profundo respeto.

Muchas Felicidades Padre Gladimir y gracias por vivir su Sacerdocio fiel e íntegramente. Agradecemos su excelente disposición para esta entrevista exclusiva con su periódico “El Sol de San Luis”.