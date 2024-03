Página falsa de la CFE busca obtener datos bancarios de usuarios en SLP

La Policía Cibernética Municipal advirtió sobre una página web falsa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que busca obtener datos personales y bancarios de usuarios. También detectó más números de extorsión.

En su patrullaje cibernético, se informó, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina detectó una página web falsa que se hace pasar por la CFE.

“Esta página tiene como objetivo engañar a los usuarios y obtener sus datos personales y bancarios”, se advirtió, y se detalló que entre sus características presenta evidentemente una URL falsa, es decir, que la dirección web no coincide con la oficial de la CFE (https://www.cfe.mx/).

Otra característica es que la página solicita información personal innecesaria, como contraseñas o datos bancarios, por lo que la recomendación es no acceder a la página suplantada, no compartir ninguna información personal en la página, no hacer clic en ningún enlace ni descargues archivos adjuntos de la página, y visitar la página oficial de la CFE para obtener información veraz: https://www.cfe.mx/); se destacó que la paraestatal ya fue informada de tal página falsa.

En caso de ya haber accedido a la página suplantada y se compartido información personal, hay que cambiar las contraseñas de inmediato, contactar al banco o institución financiera para reportar el posible robo de información, y escanear el dispositivo con un antivirus actualizado.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

La Policía Cibernética de la SSPC capitalina también alertó sobre el hallazgo de nuevos números utilizados para extorsiones, siendo 4446 511 279, 4441 794 004 y 5548 145 951, los que se suman a otros que ya se han divulgado.

Se reiteraron las recomendaciones para éstos casos como el identificar el número del que hablan, colgar y localizar a la supuesta víctima de inmediato, no realizar ningún depósito de dinero y contactar la Policía Cibernética Municipal.

De paso, se recordó que en compras en línea, se recomienda utilizar la App de su banco, pagar utilizando tecnología NFC, navegar en sitios seguros, y cuidar la tarjeta bancaria en todo momento.