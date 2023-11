Olimpia Coral expone caso de explotación sexual en la UASLP

Al interior de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se detectó un mercado de explotación sexual a través de un grupo de Telegram integrado por alumnos de la institución, en donde se compartió contenido sexual íntimo que no fue consensuado, a través del cual dos mujeres fueron víctimas de violencia digital, gracias a la manipulación de imágenes a través de aplicaciones.

Así lo dijo Olimpia Coral Melo durante su visita al teatro Doroteo Arango en Soledad de Graciano Sánchez, en donde ofreció una conferencia de prensa, en la cual mencionó el tema, refiriendo que se trata de un caso que se presentó en el mes de febrero, sobre el cual no se quiso presentar una denuncia formal.

“Los dos casos que menciono de la Facultad de Derecho este año se trató de otros alumnos, fue un mercado de explotación sexual que se dio justamente ahí, con un grupo cerrado en Telegram, en donde se reúnen estudiantes hombres e intercambian fotografías de contenido intimo sexual de sus compañeras, que no consensuaron, dos de ellas eran de esta facultad, no sabemos si hay más de esto, ellas al parecer no quisieron poner una denuncia formal”.

Indicando que como organización se apoyó con la contención emocional y la contención digital, asegurando que siguen a la espera para ver hacia donde se ha dirigido el caso, indicando que no se tiene registro de más casos en territorio potosino, pero eso no implica que no existan.

Y es que mencionó que en San Lui Potosí, al igual que en otros estados como Durango, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Zacatecas, en donde son más conservadores, se presenta un fenómeno que está relacionado con el hecho de que las víctimas de un delito sexual no presentan las denuncias correspondientes por el temor a la revictimización que viven en sus propias familias.

Exponiendo el caso de una joven que luego de ser victima de un delito de esta naturaleza, su familia puso su foto en un altar de muertos, porque para ellos, estaba muerta, una situación que muestra el temores de las mujeres a ser juzgadas por su propia familia, pues se sigue culpando a las victimas y no a los responsables de este tipo de violencia.

Ante este escenario que se vive en San Luis Potosí, la activista hizo un llamado al Congreso del Estado para armonizar la ley local con la federal, específicamente en el articulo 199 que se refiere a las sanciones previstas sobre la divulgación de imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual sin autorización, tomando en cuenta ahora el uso también de plataformas digitales, así como de otros temas como la Inteligencia Artificial que ya ha comenzado a utilizarse, como se pudo comprobar en un caso del Politécnico Nacional.