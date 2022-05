Ocho meses y... ¡Nada se sabe de Zahily Guadalupe!

Hace ocho meses la familia Luna Luna comenzó la búsqueda de su hija Zahily Guadalupe de 21 años de edad, quien desapareció el seis de septiembre del año 2021 en la colonia Ciudad Satélite y de la cual hasta el día de hoy no saben su paradero.

La desaparición y no localización de una persona conlleva no solo el proceso de mecanismos institucionales de denuncia y búsqueda de la misma, sino que también las familias se enfrentan a todo un fenómeno psicológico, jurídico, administrativo, social y económico muy doloroso.

Su madre, Amada Luna Torres menciona que durante estos ocho meses en los cuales las autoridades locales comenzaron las averiguaciones e iniciar el protocolo de búsqueda, no existe avance para saber sobre el rastro de su hija Zahily y qué fue lo que verdaderamente pasó con ella.

Asimismo señala que en medio de todo este proceso, le han cambiado en diversas ocasiones el número de agentes del Ministerio Público que le dan seguimiento al caso de su hija y que este actuar ha determinado una dilación en las investigaciones sobre la desaparición de Zahily Guadalupe.

Pues cada vez que realizan estos cambios la Fiscalía General del Estado tiene que iniciar de nuevo las diligencias para que otros servidores públicos comiencen esta designación especial desde cero.

"Es una situación que hace que la búsqueda de mi hija no avance. Si bien la FGE mantiene contacto conmigo, para mí que hayan pasado ocho meses sin saber qué fue lo que le sucedió a mi hija es la prueba de que algo no se está haciendo bien. Yo estoy desesperada y quiero a mi hija de regreso", comentó la señora Luna Torres.

Aunado a esto, se sabe que cuando despareció Zahily ella vivía con su pareja sentimental y que fue éste último el que dio parte a las autoridades y a la familia sobre la desaparición de esta joven.

La familia Luna Luna señala que la pareja sentimental de Zahily les notificó tres días después sobre la no localización del paradero de su hija y que esto también intervino en un atraso en las investigaciones, ya que en cualquier hecho de desaparición las primeras 48 horas son importantes para definir qué pasó con la víctima.

"Al saber de esto nos alertamos y comenzamos a buscarla, a realizar la denuncia por nuestra parte. Cuando se levantó la alerta y la ficha de búsqueda el caso de mi hija era turnado continuamente. Al principio me dijeron que desapareció por sus propios medios y nunca buscaron".

La última vez que se supo de Zahily y lo relatado por su pareja, es que la joven acudió a una clínica a realizarse unos estudios médicos.

"Desde eso no ha podido avanzar en el caso, no hay siquiera un indicio de lo que posiblemente le haya pasado. Nosotros junto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) comenzamos los trabajos de búsqueda de mi hija. Pero no hemos obtenido ninguna pista sobre ella".

Es por ello que como familia, han comenzado a realizar por su cuenta la búsqueda de Zahily Guadalupe acompañados de la organización "Fe y Esperanza para las Víctimas del Delito Christian A.C.".

"Nos hemos estado movilizando en búsquedas pero también nos enfrentamos a la desinformación. No sabemos por dónde comenzar y por ello nos hemos unido a la colectividad de mujeres para difundir el caso de mi hija, tanto aquí como en Santa Catarina de donde somos originarios".

Ante esto, la familia Luna Luna pide a la población en general les ayude a difundir la fichad de búsqueda y caso de su hija desaparecida.

"Yo le pido a las autoridades le den seguimiento continuo a mi caso. Ya son muchas desaparecidas en San Luis Potosí y creemos que eso interfiere en que se dedique por completo a la búsqueda. Ojalá puedan delegar más personal porque somos muchas víctimas por desaparición", comentó

