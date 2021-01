Nuevo Centro de Conciliación Laboral, resuelve 90% de quejas: STPS

De las quejas que ha recibido a la fecha el nuevo Centro de Conciliación Laboral de San Luis Potosí, el 90 por ciento han logrado resolverse de manera satisfactoria, llegando a un convenio desde la primera audiencia de conciliación; mientras que un cinco por ciento pasan a una segunda audiencia para tratar de resolver pacíficamente el conflicto, y el otro cinco por ciento deberán canalizarse directamente al Juzgado Laboral, porque no se logró un acuerdo entre las partes involucradas.

Señaló lo anterior el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Manuel Lozano Nieto, quien comentó que, desde que se puso en marcha dicho organismo descentralizado el pasado mes de noviembre, ha funcionado muy bien porque se ha evitado que la mayoría de los reclamos se vayan a un juicio, y es que se le está apostando mucho a conciliar en las audiencias, incluso ya hay varias audiencias agendadas hasta finales del mes de febrero.

Oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social / Daniel Esquivel

"Ha sido muy exitoso el centro de conciliación, y la verdad es que estamos muy contentos, porque traemos un 90 por ciento de eficiencia en la conciliación, la mayor parte de las quejas que entrena del Centro de Conciliación llegan a un convenio; sólo un 10 por ciento de las quejas se quedan sin conciliar, pero de esas un cinco por ciento todavía están en posibilidad de que sí se concilien, pues no todas se resuelven en la primera audiencia, sino hasta la segunda reunión", expresó.

Por otro lado, informó que ya se tiene la segunda convocatoria para la selección de siete nuevos conciliadores, pues quieren evitar que las quejas se empiecen a quedar rezagadas por la falta de personal capacitado, como llegó a ocurrir en su momento con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Manuel Lozano Nieto, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social / Daniel Esquivel

No obstante, recordó que la Junta seguirá funcionando hasta que se resuelvan las demandas laborales que todavía tienen pendientes, y mientras no se desahoguen no dejará de funcionar.

"El plazo de la Junta Local será hasta que termine de resolver todas las demandas que llegaron hasta antes de que entrara en vigor la nueva Reforma Laboral, entonces todavía seguirá operando. No sabemos cuántas quedan pendientes porque antes de que empezara a trabajar el nuevo Centro de Conciliación, llegaron un montón de reclamos a la Junta, porque había quienes tenían la incertidumbre de si ésta seguiría funcionando" añadió.