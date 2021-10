Nuevas denuncias formales contra Red Metro: SCT

Las irregularidades, recientemente observadas en la construcción de la primera etapa del sistema de transporte de circulación continua en carril confinado, derivarán en nuevas imputaciones legales.

Las fallas serán primero documentadas con la finalidad de interponer las denuncias formales correspondiente, advirtió el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leonel Serrato Sánchez.

El funcionario estatal aclaró que, al tratarse de un proyecto necesario para la movilidad, la presente administración estatal dará continuidad al mismo, “el caso de Red Metro debe ser analizado a detalle previo a interponer las denuncias, debido a que aún restan varias rutas por ejecutar para el funcionamiento adecuado de transporte masivo”, observó.

La fase detectada con irregularidades, precisó, corresponde a la ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, que abarca desde el distribuidor vial Juárez hasta inmediaciones con la Zona Industrial.

Advirtió que esa infraestructura no tendría la calidad suficiente para soportar el peso de las unidades tipo BTR, que cuentan con mayor peso, “además de que no se terminó trabajo alguno en cruces ni en la instalación de señalética”. En el segundo tramo, que ejecutó la Junta Estatal de Caminos, no habría ninguna irregularidad.

Por su diseño estructural, añadió, no es posible el acceso de unidades de Red Metros a la Central de Transferencia -ubicada en la parte trasera del Museo del Ferrocarril-, debido a que son de mayor tamaño y no pueden dar vuelta.

En contraparte, indicó que ya se tiene conformado el Organismo Público Descentralizado responsable de la operación de ese transporte, este quedó denominado como “Sistema Integral Sustentable de Movilidad Metropolitana” cuyo titular será definido en próximos días.

Finalmente, Serrato Sánchez adelantó que el trazo para la ruta perimetral es posible que sea realizado por el anillo periférico, “en el cual, el gobernador Ricardo Gallardo arrancó un proyecto de rehabilitación integral de esa infraestructura”.