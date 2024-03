No podrá volver a operar la empresa de la ZI que se incendió

La empresa que se incendió la madrugada del martes en la Zona Industrial, no podrá volver a operar, al menos no en ese mismo centro de trabajo, señaló Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Luego de que la madrugada del martes se registró un incendio en una empresa ubicada en la Zona Industrial, Garza Álvarez indicó que en este caso se tiene que realizar una inspección de una forma diferente a como tradicionalmente lo hace la STPS, esto debido a que el lugar quedó reducido a escombros.

Al respecto dijo que aún no se ha establecido cuántas personas laboraban en el lugar, solamente se tiene conocimiento de que al momento del siniestro había dos trabajadores que resultaron con lesiones producidas por golpes, con lo que desmintió las primeras versiones que apuntaban a que tenían quemaduras en la mayor parte del cuerpo.

Manifestó que la STPS trabaja en coordinación con Protección Civil estatal para poder realizar las indagatorias en materia laboral, que permitan identificar si las personas contaban con una contratación formal, con prestaciones y todo lo que marca la ley.

En ese sentido aseguró que si se detectan omisiones, se sancionará a los responsables del centro de trabajo, "no podemos decir que porque ya no hay nada no lo multamos, tenemos que garantizar que estos empresarios no caigan en la repetición de estos actos que lleven a poner en riesgo la vida de trabajadores".

Además dijo desconocer si los empresarios pretenden construir otro centro de trabajo, pues destacó que "en ese definitivamente no pueden volver a trabajar", no se permitirá que vuelva a operar.

Finalmente, Garza Álvarez señaló que la Coordinación Estatal de Protección Civil está por emitir el dictamen respecto a la causa del incendio en esta empresa, donde al parecer, se realizaban mezclas con combustible y otros materiales altamente flamables.