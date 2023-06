No hay que dejarse engañar por escuelas patito por cursos de inducción: Rector

Lo único que hará que los aspirantes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, adquieran un lugar en la máxima casa de estudios, será su talento; por lo que el rector Alejandro Zermeño Guerra pide no caer en engaños de escuelas patito.

Es muy común que en esta época del año, en que se llevan a cabo el proceso de preinscripciones y aplicación del examen de admisión a la máxima casa de estudios, haya quienes abusen del desconocimiento de las personas acerca de esta actividad y logren engañar tanto a estudiantes como a padres de familia, de que tienen la fórmula mágica para ingresar a la institución.

Proliferan instituciones educativas que comúnmente ofrecen a padres de familia y a estudiantes, una serie de cursos de inducción donde les aseguran que sus hijos van a alcanzar un espacio en la institución educativa; sin embargo la realidad es que solamente sus conocimientos los llevarán a lograr el éxito.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

"Yo creo que los estudiantes deben de saber que este tipo de promesas no tiene ningún tipo de sustento, dado por la Universidad, que no se dejen engañar porque no es ninguna garantía para nadie".

Mencionó que la máxima casa de estudios no puede proporcionar un curso de inducción para los interesados a ingresar porque no cuentan las condiciones necesarias para ello y además porque sería una incongruencia "nosotros no nos podemos responsabilizar en aceptar un alumno o un curso organizado por la Universidad, sería nosotros mismos reprobarnos. Si les damos un curso y que así, no pasen, sería muy mal para nosotros" .

Al momento no cuentan con ningún tipo de denuncia en torno a estos centros educativos que suelen engañar a los jóvenes, pero les pidió a los padres de familia que la mejor forma de preparar a los hijos y la única garantía es a través del estudio.

"La Federación Universitaria Potosina, FUP, toda la vida ha dado cursos, pero son ajenos totalmente a la universidad porque nosotros, no nos podemos responsabilizar de aceptar a un alumno que después no entre sería reprobarnos a nosotros mismos eso hablaría muy mal de la calidad de nosotros. Los estudiantes siempre los han dado estos cursos para ayudarlos, todos los cursos son ajenos a la universidad porque tienen un costo".