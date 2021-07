"No festejen que se gradúan con seis y sin entregar tareas"; maestra exhibe a padres y alumnos

Padres que bloqueaban su celular, que me colgaban el teléfono cuando me identificaba, que decían que no tenían internet o celular para entregar tareas o entrar a las clases virtuales, pero que se les notaba activos en sus perfiles de Facebook y WhatsApp, además de alumnos que nunca conoció, es el panorama general con el que concluye este ciclo escolar 2020-2021, la maestra potosina Rosy Montoya.

A través de un video que ya se viralizó por las redes sociales, la docente se manifestó preocupada porque padres de familia, autoridades escolares y alumnos celebraban el pasar de año con 6 y sin entregar tareas en la mayoría de los casos.

"Festejan el 6, no entregué tareas, sin embargo me gradué, mi preocupación como docente es que no entiendan el trabajo que tenemos que hacer en conjunto con la Secretaría de Educación, maestros y padres de familia, yo les pido no festejen que nunca entregaron evidencias, yo como miles de trabajadores de la educación, estuvimos trabajando día y madrugada y todos aquellos padres de familia que nos criticaron asegurando que no hicimos nada, quiero que sepan que no es verdad, nosotros trabajamos y mucho".

En esta jornada que se tuvo que habituar a raíz del Coronavirus, mencionó que los maestros se vieron obligados a realizar doble trabajo, debido a que en los planes de estudio no coincidían con la educación en línea que se organizó a raíz de la contingencia.

"No le veo el caso de las clases, hubo una madre de familia que me dijo, que no le veía el caso a las clases en línea, porque usted nos puede explicar por escrito vía WhatsApp, otros padres de familia así comentaban la importancia de las clases virtuales, tuve niños que no tenían libros de texto, basta de festejar el 6 y de no haber entregado evidencias, qué alumnos va a tener México".

Pidió que se reconozca el valor de muchos de los docentes potosinos que si le entraron a la dinámica en línea y además que con la reciente evaluación que se hace a los maestros, se adecue al nivel educativo que cada uno de ellos tienen, pues han visto que los reactivos no coinciden con el grado de cada profesor "el examen debe de corresponder al nivel de cada sector, les pido que volteen a ver a los maestros que ganamos 4 mil pesos por quincena, no es posible que a nosotros que trabajamos hasta 16 horas diarias, nos consideren como huevones o que no hacemos lo que nos corresponde, porque no estoy de acuerdo".

Exigió a la Secretaría de Educación Pública, SEP, una revaloración del calendario escolar porque el ciclo escolar que viene, trae una carga muy pesada para los profesores que tendrán que hacerle frente a las clases presenciales y a trabajar en medio de la contingencia por Covid-19.