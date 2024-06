Niños potosinos participaron en el reto Explore Mars, en Washington

Manuel Alejandro Alvarado Pérez y Daniel de Jesús Báez Ramírez, estudiantes de la escuela primaria Julián Carrillo del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, recibieron una mención honorifica en el reto Explore Mars por su proyecto Gigantes de la Energía.

Estos niños potosinos participaron en The 2024 Humans to Mars, evento que se realizó en The Jack Morton Auditorium, en la Universidad de George Washington que se localiza, en Washington D.C. en Estados Unidos de América del 7 al 8 de mayo de este año.

Ahí, los menores innovadores brillaron en el Mars Innovation Challenge “El Desafío de Innovación de Marte 2024”, porque presentaron una auténtica propuesta para generar energía en ese planeta.

En una muestra inspiradora de colaboración e innovación global, Mars Innovation Challenge, reunió a destacados equipos de estudiantes de todo el mundo, todos comprometidos en alinear sus proyectos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

El concurso contó con inscripciones de una amplia gama de lugares, incluidos Ucrania, Rumania, Chile, Colombia, Japón, México y muchos otros, destacando el atractivo universal y la importancia de la exploración espacial sostenible.

Este grupo de estudiantes fue convocado por el líder comunitario Javier Montiel que se encuentra en Houston Texas y que es encargado del proyecto internacional bajo el grupo de trabajo de la Academia Espacial Internacional, y los potosinos decidieron disputarse un lugar obteniendo una mención honorífica por su idea original.

Explore Mars, Inc., convocó a estudiantes de K-12 (de 5 a 18 años de edad) de todo el mundo. Este desafío, que puede emprenderse individualmente o en equipos, se centra en el desarrollo de innovaciones que ayuden a los humanos a prosperar en Marte y enfatiza la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, especialmente en agua y saneamiento, producción de alimentos y energía.

Estos aspectos son vitales para la vida en Marte y tienen una relevancia significativa para la sostenibilidad de la Tierra. El desafío, en colaboración con Thrive Games y su juego blockchain THRIVE ON MARS, anima a los participantes a ser creativos y prácticos, abordando desafíos reales para los futuros habitantes de Marte.

En el caso de Manuel y Daniel, hicieron un diseño 3D en tinkercad de un prototipo de almacenamiento en base a un vehículo que generará energía por algas marinas, mandaron un ensayo, se mandó el proyecto en digital, una maqueta y un vídeo para explicar su idea.

Estos niños tienen apenas 12 años de edad, están en sexto año de primaria, son asesorados por su maestra Verónica Ojeda y hoy ya son reconocidos por organizaciones internacionales por sus ideas creativas.

Ambos disfrutan de las actividades extracurriculares, participan activamente en los programas de estudio extraordinarios que tienen en la institución educativa y narran que la idea se les ocurrió leyendo e investigando en libros de ciencias naturales.

“Me sentí emocionado, orgulloso, mi mamá fue la que me avisó que ganamos esta mención honorífica, mis compañeros me felicitaron, invito a los demás niños para que se acerquen a la escuela a sus profesores”, dijo Manuel.

En tanto Daniel que disfruta del fútbol y la música, comenta que fue invitado a este proyecto por el aprovechamiento escolar que ha demostrado en su centro escolar en sus años en la primaria ha tenido excelentes calificaciones “se nos ocurrió este proyecto debido a lo que nos ha ensañado la maestra en clases, todo el año he estado en proyectos, somos contados los que hacemos esto”.