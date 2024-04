Niñas y niños de la calle, históricamente relegados por el Estado: Abogada

Las niñas y niños en situación de calle enfrentan la vulneración de muchos de sus derechos, lo que deriva en que para algunos, la esperanza de vida sea de apenas 25 años, señaló Claudia Cuéllar Ochoa, abogada especialista en derecho de las infancias.

Ante la conmemoración del Día Internacional de las Niñas y Niños en Situación de Calle, Cuéllar Ochoa señaló que existe una deuda histórica del Estado para con las infancias, muestra de ello es que no se cuenta con cifras oficiales respecto a la cantidad de niñas y niños que viven en situación de calle.

Mencionó que muchas veces, las infancias en situación de calle están en situación de tránsito, lo que lleva a que se vulneren diversos derechos, como el de la educación, la salud, la vivienda, y la alimentación, ya que esa movilidad conlleva que los padres no cuenten con un empleo fijo que les genere un ingreso económico.

Esto deriva en una mala calidad de vida, por lo que para algunos, la esperanza de vida es de 25 años de edad, "porque muchos de ellos caen en el consumo de diferentes sustancias para aminorar el hambre".

También señaló que a pesar de que pudiera pensarse que el abuso sexual es más frecuente en las niñas en situación de calle, en los primeros 7 años de edad se presenta en el mismo grado en niños y niñas, y a partir de esa edad es más frecuente en las niñas, "pero hay muchos adolescentes que se ven envueltos en el tema de trata".

Cuéllar Ochoa manifestó que a pesar de que las infancias son consideradas un grupo vulnerable, no existe una política pública para atenderles, "históricamente han sido relegados", lo cual se atribuye a que no son un grupo de población que impacte en los procesos electorales "porque no tienen voto en este momento".

Como ejemplo mencionó que los candidatos a los diferentes cargos de elección popular no tienen el tema de infancias en su agenda política, inclusive en el Congreso del Estado no existe una Comisión enfocada en este tema, "hay iniciativas detenidas".