"Ni cubrebocas, ni sana distancia"; Secretaría del Bienestar pone en riesgo a adultos mayores

Beneficiarios de los programas sociales del gobierno Federal se quejaron de las autoridades de la secretaría del bienestar que citaron a cientos de personas de la tercera edad en plena contingencia y por si fuera poco no les entregaron a todos los recursos que fueron a recoger, los familiares además de quejarse de esta negligencia acusaron al gobierno de ponerlos en riesgo de contraer coronavirus.

Una de las personas asistentes narró a este medio de comunicación que se presentó alrededor de las 7 de la mañana junto con su madre qué es un adulto mayor de 80 años para observaciones de la ayuda social que reciben cada dos meses ya que anteriormente pasaban a sus domicilios con un documento y les pagaban sus recursos en esta ocasión no.

Se les pidió formarse en la secretaría ubicada en Fray Diego de la Magdalena en la Colonia Saucito se dieron 700 fichas y ellas tenían la 458, " nos dijeron que nos formaremos para ver si los llamados servidores de la nación podrían informarnos sobre la hoja de pago de mi madre a llegar ahí nos dimos cuenta que el personal autorizado para entregarnos estas hojas no cuentan con las medias de salud no tienen cubrebocas ni guantes en ningún momento nos tomaron la temperatura y lo peor de todo es que la dichosa sana distancia no se está aplicando en ningún momento la gente está amontonada y bajo el sol".

Esta mujer explicó que al acercarse a las autoridades en mención les preguntó los motivos por los que no se contaba con un protocolo de salud y sana distancia y se le Indicó que por órdenes del delegado Gabino Morales Les habían solicitado que no utilizarán cubrebocas ni guantes sólo les permiten colocarse gel antibacterial.

En su denuncia esta mujer reporta que el 90% de la gente que asistió este día a la dependencia Federal se encuentra amontonada en espera de su hoja de pago " quise hablar con el delegado Gabino Morales Mendoza y no me lo permitieron en ningún momento sólo quería cuestionarle los protocolos de salud que se estaban implementando en dicho evento de pago a adultos mayores y personas con discapacidad no puede ser posible que sigan tomando sea la ligera este virus y sobre todo que las personas de la tercera edad son los más vulnerables, nosotros necesitamos ese dinero para medicamentos y comer pero también creemos que esta multitud puede estar infectada y no hay quién nos apoye", según explicó una de las beneficiarios de este programa social.