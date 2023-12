Necesario introducir lengua de señas en educación regular en SLP: experto

Introducir Lengua de Señas en los Marcos normativos de educación, es indispensable para que personas sordas puedan acceder a una educación incluyente y sin rezagos.

Así lo afirmó Oliver Sánchez de la Vega, licenciado en educación especial y maestro de niños sordos e intérprete de lengua de señas.

Quien detalló que hoy día los niveles de educación pública carecen de programas escolares en los que se incluya en un aula de clase a un intérprete para que más niños no oyentes, puedan acceder al derecho de la educación.

“El que se desconozca la lengua de señas, y que esta no sea impartida en clases y que no haya una intérprete en el aula, preocupa mucho a los padres de familia, sobretodo porque cuando las personas no oyentes no entienden o no les enseñan bajo las condiciones idóneas, pierden interés en el estudio “.

Sánchez de la Vega remarcó que, hoy día introducir la lengua de señas en la educación pública, sería beneficioso para todas aquellas personas no oyentes, quienes a diario enfrentan metodologías de estudio excluyentes.

“Es muy difícil , porque para una persona no oyente, estar en un salón de clases con 40 personas que si escuchan cambia radicalmente las maneras de trabajar, de integrarse , lo que urge es un cambio en la metodología de estudio en donde se incluya la enseñanza de lengua de señas e instructores de Lengua de señas”.

Y aunque el experto señaló que el avance en todos estos años ha sido muy significativo pues, hace dos décadas no hubiera sido posible que las personas sordas fueran tomadas en cuenta, hoy día se les sigue excluyendo y siguen enfrentando grandes estigmas y señalamientos.

También subrayó que lo que ha ayudado es que, hoy día, existen más personas oyentes que se interesan en aprender la lengua de señas, lo que provoca espacios sociales aún más inclusivos.

“Hemos visto una mayor difusión en cuanto a la lengua de señas, y. podemos ver que ahora por ejemplo, en la mayoría de los eventos que tienen algunos políticos, ahí hay, hay intérpretes y está más visibilizada la lengua de señas, pero en cuanto a cuestión educativa, todavía hay un rezago muy importante que no se ha podido erradicar”.

Sobre esto último, Sánchez de la Vega indicó que , esto luego tiene grandes repercusiones pues, las empresas no emplean a personas sordas, pues la mayoría de ellas, no piensan que ellas necesitan condiciones especiales para desarrollarse.

“Un ejemplo de ello son los exámenes escritos, a veces dan por sentado que que muchas personas sordas saben leer o escribir y no es así , pues al no tener ellos oído, exige que se introduzcan nuevos métodos de enseñanza y empleabilidad “.

sumado a esto, el maestro mencionó que el que exista la introducción de la Lengua de Señas en las escuelas, se romperían las grandes barreras de la discriminación y esto beneficiaría a construir una sociedad bilingüe que, hasta los espacios culturales y sociales aún más inclusivos.