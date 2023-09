Nadie se ha opuesto al puente deprimido en Himalaya: Galindo

“Nadie, nadie hasta hoy se ha opuesto a Himalaya…”, señaló el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos, tras referir que el desnivel que ahí se construirá realmente no es una obra consultable.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Es una obra para la ciudad, y si no hay objeciones son obras que no se consultan; esta obra no necesita consulta, se ejecutan y salen bien….”, agregó.

Resaltó que para la obra del desnivel en la avenida Himalaya, en el poniente de la capital, hay comunicación con los vecinos, con los comerciantes que, en todo momento estarán enterados del avance y, sobre todo, de los cortes de circulación vehicular.

En el banderazo, estuvieron presentes los representantes de vecinos y comerciantes, que aplaudieron la obra que se llevará a cabo, incluyendo taxistas de Escalerillas, que resultarán beneficiados con el deprimido.

Sobre si no había temor a que vecinos y comerciantes se opusieran al deprimido, dijo: “Ya aprendimos la lección; no quiero pasar por alto que hay que consultar lo consultable, pero nadie, nadie hasta hoy se ha opuesto a Himalaya”, aseveró.

Indicó que todo el proyecto completo, es decir, incluyendo las obras complementarias, estaría concluyendo entre seis y siete meses.

Así como se hizo en El Saucito, se comenzó con obras complementarias al deprimido que se proyectaba –se pavimentó la avenida Mexquitic, se arregló la Saucito-Morales, la calle Sol los drenajes pluviales se están haciendo-, en el desnivel de Himalaya habrá obras de acondicionamiento.

Entre ellas habrá gasas de entrada y subidas que se harán para no tapar Salvador Nava, así también se va a remediar el tramo de Salvador Nava hacia Chapultepec.

Por otra parte, en el caso de la Calzada de Guadalupe, que será rehabilitada como parte del “Paseo Esmeralda”, Galindo Ceballos indicó que su proyecto no contempla el retiro de los adoquines, sino más bien arreglarlos y recolocarlos. “Se puede hacer una buena avenida con adoquines, con técnicas especiales”, dijo.

Destacó que, en este caso, será una obra que sí requiere consulta, pero directamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para la otorgación de los permisos correspondientes.