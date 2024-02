Mujeres, las que menos atienden malestares en el corazón

Ante cualquier malestar físico, dolor o fatiga que cambie la rutina diaria de la persona, es importante acudir a revisión con un cardiólogo y realizarse un electrocardiograma para identificar si se tiene algún problema en el corazón.

Así lo señaló en entrevista Yadiralia Torres, médica Cardióloga Ecocardiografísta, quien indicó que esta es una de las formas más eficaces para evitar o detectar cualquier cardiopatía a tiempo.

“Muchas personas pues dejamos al último estos síntomas, pese a que sentimos el dolor no hacemos por tener un chequeo de rutina, por ello es importante venir a consulta, aunque no tengamos ningún conocimiento. A nivel mundial existen muchas enfermedades cardiacas y hay que concientizar a la población que esto existe”.

La médica señaló que las manifestaciones físicas o malestares en hombres, hombres y mujeres son diferentes , y cualquiera de ellas puede indicar alguna enfermedad en el corazón.

En este sentido señaló también que las mujeres reciben diagnósticos tardío puesto que, nunca mencionan sus malestares, y cuando la lo hacen, suele ser demasiado tarde.

“Este tipo de actitudes han retrasado el diagnóstico y hay estudios que ya demuestran que el pronóstico en las mujeres particularmente para infarto es peor, porque el diagnóstico es más tardío y porque al retrasar el diagnóstico , el pronóstico de estas pacientes empeora sobre todo hablando de enfermedades de infarto”.

La médico me enseñó que algunas de las señales que pueden advertir que hay problemas en el corazón es la fatiga , dolor en el pecho, e incluso el aumento en los índices de triglicéridos.

“Por ejemplo si llega la mujer con dolor de pecho, a lo mejor le dicen que tome paracetamol y entonces le dan alguna analgésico o algún antiinflamatorio y no se le ofrece el tratamiento enfocado hacia enfermedades cardíacas, si llega un hombre y nos dice me duele el corazón muchas veces inmediatamente le dan la aspirina, no protectora, pero en las mujeres no es así, entonces también es en ese momento que debemos hacer caso a nuestro cuerpo”.

En cuestión de desenlaces originados por infarto, la cardióloga enfatizo que son más las mujeres, las que se encuentran en esta lista de muertes por enfermedades cardiacas.

“Las mujeres nos estamos muriendo más, por no detectar a tiempo el infarto, pero esa detección también tiene que ver con el que las pacientes llegan ya muy retrasadas en atención , al menos en este contexto de cardiopatía isquémica, entonces más o menos como cuarto, en este caso los infartos es la primera causa de muerte en mujeres “.

Por último la especialista subrayó también la importancia de actividades clave para poder evitar enfermedades en el corazón, como lo es el ejercicio o movimiento físico como lo es la caminata que fortalece el bienestar del corazón, una alimenta sana y checos médicos rutinarios.