Mujeres indígenas, eje de los valores culturales y sociales en SLP: especialista

Las mujeres indígenas son un eje fundamental en la sociedad mexicana y en el mundo, pues transmiten valores culturales y sociales de cada uno de los pueblos a los que pertenecen.

Así lo señaló la activista indígena y Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Palmyra Flores, potosina originaria de la comunidad triqui en San Luis Potosí y quién en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se celebra cada 5 de septiembre, fue reconocida con el "Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres: Martha Sánchez Néstor".

Y quién en entrevista para El Sol de San Luis, platicó sobre las luchas , retos y reivindicación histórica de las mujeres indígenas en el estado.

"Las mujeres indígenas somos portadoras y transmisoras de un conocimiento ancestral, jugamos un papel importante en la preservación de los saberes comunitarios que representan hoy día alternativas ante los distintos problemas sociales de nuestro país", señaló.

Igualmente, la también defensora de los Derechos Humanos, señaló que la conmemoración de este día es muy importante porque da la oportunidad de visibilizar el trabajo que realizan las mujeres indígenas dentro y fuera de sus comunidades.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Este día también nos permite resaltar la agenda específica que tenemos como mujeres indígenas. Como comentaba anteriormente, se cree que las mujeres indígenas nunca hemos participado o que no tenemos incidencia en la toma de decisión de nuestras comunidades. Lo cierto es que siempre hemos participado y este día es una oportunidad de decir claramente que aquí estamos y que nos encontramos trabajando desde distintos espacios para la realización de nuestras agendas y para proteger nuestros derechos".

Sin embargo, aún son muchas las violencias que incluso hoy día les atraviesan a las mujeres indigenas, y que pese a las acciones de inclusión y no discriminación, la sociedad y las autoridades terminan por vulnerar sus derechos humanos.

"Aunque en la actualidad hay más información sobre los derechos que nos protegen, no basta sólo con que nosotras los conozcamos si aquellos que tienen la responsabilidad de hacerlos valer desconocen las realidades que vivimos diariamente. La violencia física, sexual y psicológica es algo que en las comunidades ha sido muy difícil de atender, en primer lugar, porque no existen protocolos que consideren las complejidades que se vive desde nuestra identidad como mujeres de pueblos originarios", dijo.

Respecto a esto último, Palmyra Flores remarcó que a veces se comete mucho este error porque se cree que porque se trata de un pueblo originario se piensa y se viven las desigualdades de la misma manera.

"Respecto a los estigmas, el más vigente es la idea concebida de que las mujeres indígenas no tenemos ideas o propuestas sobre la manera en que queremos alcanzar el desarrollo propio. Se piensa que las mujeres indígenas somos actoras aisladas y estáticas que no participan en la toma de decisiones de nuestras comunidades… a causa de la televisión y los shows de comedia se ha creado una imagen colectiva de que las mujeres indígenas somos ignorantes y no podemos hacer otra cosa más que “entretener y divertir” con nuestras identidades", expuso.

En este sentido remarcó que son las instituciones y autoridades gubernamentales, las que deben encaminar acciones de sensibilización, para atender las problemáticas que trastocan a las mujeres indígenas dentro y fuera de sus comunidades.

"Se desconoce mucho de nuestras realidades y la mayor parte del tiempo buscan imponer una agenda que nada tiene que ver con nuestras necesidades reales. La mayor parte del tiempo se nos ve como un objeto decorativo que puede acompañar las acciones de los gobiernos en eventos públicos y hacer como que se trabaja en algo pero después de eso no ocurre nada".

Igualmente la experta indicó que existe una gran demanda de que las mujeres indígenas sean tomadas en cuenta y atendidas de manera óptima y oportuna.

"La gran demanda de las mujeres indígenas es ser tomadas en cuenta, pero sobre todo que los saberes nuestros sean respetados y considerados tal cual, en cada una de las acciones que las dependencias y los gobiernos buscan institucionalizar con el fin de crear políticas verdaderamente incluyentes".