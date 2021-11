MORENA en contra de “la vieja clase política”: Ramírez Cuéllar

El ex dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que ese instituto político está en contra de la restauración de la vieja clase política porque está corrompida que busca adherirse para obtener candidaturas o puestos públicos de relevancia.

De visita en San Luis Potosí de cara a la renovación de la dirigencia estatal, en una conferencia de prensa donde fue acompañado por ex diputados e integrantes del Comité Estatal, reconoció que su partido no se abre a la sociedad en sus procesos internos pero eso no quiere decir que sea una ambulancia que recoge de todo.

“Si bien el morenismo tiene un gran avance a nivel nacional, en la entidad potosina hace falta una renovación y un renacimiento completo de la estructura partidista, por lo que ese será el gran reto en el que ya se encuentran trabajando, para ofrecer a los ciudadanos proyectos con gente que realmente se identifique con el movimiento”.

Ramírez Cuéllar apuntó que “tenemos una vocación para la apertura, que la gente honesta participe y aporte sin importar de donde provenga y eso engrandece el proyecto pero no estamos a favor de la clase política que se acerca solamente para ver qué beneficios obtiene”.

Puntualizó que en San Luis Potosí hace falta un renacimiento del partido después de los resultados que obtuvo en el reciente proceso electoral, “sufrimos una derrota muy grande y es la oportunidad de replantear las cosas, ese será el gran reto”.