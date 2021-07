Mónica Rangel podría dirigir a MORENA en SLP

La doctora Mónica Liliana Rangel Martínez ex candidata al gobierno del estado, podría ser dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) siempre y cuando la militancia así lo decida, señaló el dirigente partidista Sergio Serrano Soriano.

Sin embargo, aseguró que primero se tienen que llevar a cabo asambleas distritales donde se elegirá a 70 consejeros y de ahí saldrá la

propuesta para la dirigencia; al ser Mónica Rangel consejera, podrá participar en el proceso interno si lo decide, “pero en estos momentos es muy pronto para saber lo que pueda pasar o si tiene interés”.

Afirmó el dirigente partidista que “si entra como consejera será una más”. Sobre el hecho de que la ex candidata haya apoyado a Ricardo Gallardo, manifestó que lo hizo a título personal no a nombre de MORENA, ya que el partido no ha generado una postura de la relación que habrá con el nuevo gobierno.

Expuso que en MORENA hay libertad “para que todo mundo se manifieste sobre los temas que quiera, no se coarta la libertad de nadie pero si es importante conocer quienes realmente tienen una afiliación partidista y quienes solamente participan como simpatizantes”.

“El morenismo está conformado por personas con alta forma política, por lo tanto, sabe distinguir entre las buenas y malas propuestas”.

Reconoció que por diversos problemas, el partido carece de un padrón confiable de militantes afiliados formalmente, situación que no permite definir de forma correcta a la militancia.