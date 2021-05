Mónica Rangel destacó por sus propuestas para un San Luis próspero y seguro

Al participar junto a las y los ocho candidatos a la gubernatura en el Primer Debate Público organizado por el Consejo Estatal Electoral, la Doctora Mónica Rangel se dirigió a los potosinos señalando: “Ustedes ya se dieron cuenta. Las propuestas de los otros candidatos son irreales, no hay presupuesto que las soporte. No te dejes engañar, lo que hacen es mentir y lo sabes”.

“Mi compromiso es que la Cuarta Transformación llegue a San Luis Potosí. Mi compromiso es con las niñas, con los niños, con los jóvenes, las mujeres, los hombres, las potosinas, los potosinos, la educación, el trabajo, la salud, la seguridad. Me conocen, soy mujer de trabajo, nunca he dejado obras inconclusas ni con presupuestos inflados; no apoyé reformas a cambio de un moche; nunca he pisado la cárcel”. Los de siempre nos dicen que solo ellos pueden darnos seguridad. ¿Seguridad de qué?, ¿seguridad en qué?, ¿seguridad con qué?.

“Nos prometieron seguridad y nos dieron la guerra. Hoy nos roban, nos matan, nos violan, nos siguen en la calle. ¿Eso es ir a la segura?, ¿eso es vivir sin miedo?, solo imaginarlo me eriza la piel. Vine a este debate a ofrecer propuestas de trabajo reales. No miento, no robo, no traiciono y yo no te voy a fallar. Cuento contigo porque tú y todos en San Luis Potosí cuentan conmigo”. Precisó la abanderada de MORENA a la Gubernatura de San Luis Potosí.

La seguridad será base de mi gobierno

La doctora Mónica Rangel respondió al clamor de la mayoría de los potosinos de vivir con seguridad precisando que las políticas que se han establecido están muy lejos de lo que se ha escrito en las leyes, por lo que se tienen que realizar reformas específicas.

La abanderada de MORENA a la gubernatura aprovecho los minutos que le fueron concedidos para presentar el Plan Estratégico de Seguridad con el que gobernará a los potosinos, mismo que está dividido en cinco ejes prioritarios y conformados por acciones muy concretas, entre las que destacan el cuidado a los elementos de seguridad de las corporaciones estatales:

“Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Lo más importante que tenemos son nuestros oficiales de policía, mis oficiales de policía y sus familias; por eso deben de tener un seguro de vida que tenga la capacidad de darles certeza a ellos y a su familia. También se debe de respetar el Servicio Policial de Carrera”.

Y agregó: “Para poder atacar el crimen necesitamos tener conocimiento científico de la inseguridad, incorporando metodología y tecnología moderna; establecer el análisis y la investigación, para que ningún delincuente salga por falta de pruebas; combatir el delito de manera diferente en cada una de las zonas del estado, de tal manera que se puedan coordinar realmente los tres niveles de gobierno, administrando efectivamente los recursos para evitar el despilfarro y la corrupción, y estableciendo la policía de confianza, que sea cercana a la gente, que conozca a los vecinos, que conozca realmente cuáles son las necesidades de las familias y que te cuide a ti y a lo que tienes, porque quiero que San Luis Potosí sea el Estado más seguro del país para que todos podamos vivir en paz”.

La salud tarea prioritaria para avanzar en el desarrollo de San Luis

En materia de salud, la Doctora Mónica Rangel reconoció que la Pandemia sin duda puso a todos los sistemas de salud del mundo en crisis y reconoció no ser la excepción, ya que al igual que miles de potosinos perdió a un familiar o a un amigo, y fue clara al señalar que más de la mitad de su vida se he preparado y ha trabajado para poder atender la salud de los potosinos y sus familias, estableciendo para ello un plan estructurado en cuatro áreas principales.

“Primero, precisamente el atender el desarrollo del personal de salud que es lo más importante que tenemos: nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, nuestros médicos, nuestras médicas, todo el personal que hace diversas acciones, de tal manera que los Servicios de Salud tendrán seguridad laboral, incremento de salario y mejora en sus prestaciones; además se va a reconocer el trabajo que se está haciendo ante la atención del COVID y por supuesto que se va a retomar el trabajo por las comunidades marginadas y se apoyará con becas para sus estudios”.

“La prevención que es sumamente importante, no se será solamente para aquellas enfermedades crónicas, sino también en aquellas que afectan directamente a la comunidad como el dengue; además de que se verificará, -en coordinación con el Gobierno Federal-, que la vacuna para el COVID llegue a aquellos que se pueden vacunar y que se deben vacunar en todo el estado”.

Al hablar de la infraestructura en materia de salud, la doctora Mónica Rangel precisó que la única manera en que se puede invertir en la parte del presupuesto es bajando recursos del nivel federal, esto debido a que el recurso y presupuesto que tiene Salud únicamente representa el 8% del total estatal y de lo que invierte el estado en salud solamente 500 millones de pesos se destinan a los Servicios de Salud y 700 millones para el Hospital Central, por lo que la coordinación con el Gobierno Federal y el incremento en los fondos del INSABI serán fundamentales.

Educación derecha que se privilegiara para todos los potosinos

Ya en el cierre del debate, al hablar del tema educativo, la candidata de MORENA indicó que la educación no es un privilegio para los potosinos sino su derecho, un derecho que ella buscará hacer realidad a través del llamado plan “Nueva Escuela Potosina”, mismo que está sustentado en tres ejes: Desarrollo del personal docente, en el que lo más importante del sistema educativo serán las y los maestros, con los que será respetuosa de la autonomía sindical y en el que sus maestros tendrán becas para seguirse preparando en las mejores universidades de México y el mundo y en el que las Escuelas Normales serán fortalecidas como las formadoras de nuestros formadores y en el que se abolirá la mal llamada reforma educativa, misma que fue aprobada por los mismos de siempre.

“El segundo eje será el de la Excelencia Educativa, en la que con el apoyo de las maestras y los maestros se abatirá el rezago educativo causado por la pandemia, para que ningún niño, niña o joven se quede atrás, y en el que la Educación Cívica y Ética será recuperada en las escuelas potosinas para formar mejores ciudadanos y para que nuestros estudiantes aprendan a hablar el idioma inglés. junto con el presidente López Obrador, vincularé a las Empresas potosinas con el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, reforzando la educación dual”, indicó.

“El tercero de los ejes será el de Infraestructura y Cobertura Educativa, por lo que ampliaré los Campus Universitarios en la Zona Huasteca, Media y Altiplano, impulsaré la creación de Universidades Digitales y fortaleceré las Politécnicas y, -para aprovechar el potencial de las regiones-, construiré tres nuevos campus con visión intercultural”.

La Doctora Mónica Rangel dijo además que para hablar de ir a la universidad, las y los potosinos primero tenemos que terminar el bachillerato, por lo que durante su gobierno construirá 27 nuevas escuelas de educación media superior. “El presidente pondrá las becas y yo pondré las prepas”, sentenció.

“Construyamos una juventud libre, crítica; pero, -sobre todo-, con oportunidades de desarrollo, capaces de contar su propia historia y para lograrlo, incrementaré el presupuesto asignado a la Universidad como nunca se ha visto. La educación superior formará a los potosinos y potosinas que no caerán en el abuso y la corrupción que tanto daño le han hecho a San Luis Potosí y a México y con ello evitaremos a toda costa que nuestros jóvenes caigan en manos de la delincuencia organizada o tomen decisiones equivocadas que los hagan caer en la cárcel”, finalizó señalando.