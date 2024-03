Miroslava suma 16 años al volante: “ha cambiado la mentalidad en SLP”

Con 16 años al volante de una pesada unidad de transporte urbano, con una auténtica pasión por su trabajo que la ha ayudado a enfrentar las críticas de su propia familia por “hacer un trabajo que es para hombres”, Miroslava Chávez habló en entrevista con El Sol de San Luis acerca de los obstáculos que ha tenido que enfrentar al realizar este trabajo.

Nuestra entrevistada es actualmente operadora del sistema de transporte publico estatal, denominado Metrored, sin embargo comenzó en este oficio hace mas de tres lustros, cuando las cosas eran muy diferentes.

“Primeramente no está bien visto que una mujer maneje una unidad de transporte, entre los mismos compañeros te enfrentas a mucho machismo; recuerdo mucho a un compañero que tenía hace años que decía que ´tan bonitas que nos veíamos en la cocina, que qué andábamos haciendo aquí´.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Esto demuestra, observó, que te enfrentas a mucha discriminación, “te ponen trabas y son bien feos en el trabajo, te acarrillan mucho”.

Orgullosamente soy “operador de transporte público, actualmente en Metrored luego de trabajar mucho tiempo en el transporte público urbano, hace 16 años era muy diferente la situación sin embargo estoy aquí por el amor al oficio, porque en realidad a mí sí me gusta mi trabajo, siempre he dicho que a mí me pagan por hacer lo que me gusta, no por trabajar”.

Indicó que en su familia no ha habido nadie, ni hombre ni mujer, que se dedique a este trabajo, “no tengo ni idea de donde me viene la afición, porque incluso desde la familia siempre me dijeron que este trabajo es de hombres, si toda mi familia me criticaba, imagínate cómo es enfrentarte a realizar un trabajo que aparentemente es muy rudo, o sea, para hombres”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Las mujeres al volante siempre hemos sido el patito feo del gremio, dijo, “el grupo de los excluidos, el de ´hágase para allá porque es mujer´; además, en las calles te enfrentas al clásico ´tenía que ser mujer´ siempre lees esa frase en los labios; a mí me tocó muchas veces que usuarios que iban a abordar y me veían se daban la media vuelta, no sé si pensaban que no somos capaces, o tenían miedo, o simplemente son machistas; pero muchas veces me llegaron a tocar hombres que iban a abordar la unidad y no lo hacían porque yo era una mujer, y lo decían”.

Sin soltar el volante de su unidad durante el tiempo de la entrevista, Miroslava advirtió como “de unos 4 años para que ella no se ha visto ya mucho esa situación, pero en el inicio sí, mucho, hasta las mujeres te veían mal”.

Entre las cosas buenas que recuerda está que nunca sufrió por una diferencia en sus ingresos, como se da en otros trabajos donde la mujer gana menos que el hombre por realizar la misma actividad, “por fortuna me han tocado muy buenos patrones a lo largo de mi trayectoria y siempre me han pagado lo que es, igual que a los hombres, igual, igual”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

MENTALIDAD NUEVA EN SLP

Insistió en que ahora todo está mejor, “desde el cambio que se vive aquí en Metrored, que ha sido una puerta muy grande para la mujer, aquí tienes muchas oportunidades, ya cambió bastante todo”.

Te puedo decir que aquí todos los días vives algo diferente, “y lo que también te puedo decir es que la gente también ha cambiado, en cuestión de la opinión que tienen de uno como mujer, ya te ven bien, los niños se suben y dicen ´mira, una mujer´, las mujeres te dicen ´que padre´ y recibes sus felicitaciones, también de los hombres, quienes ahora reconocen nuestro trabajo”.