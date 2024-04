México ya no es el país que envía más migrantes a EU: DHS

En los últimos años ha cambiado la dinámica migratoria hacia Estados Unidos de América, pues el mayor flujo poblacional, ya no es el de México sino de países de Honduras, Guatemala, El Salvador y recientemente se ha observado una carga mayor de lugares como Venezuela, Cuba y Haití, explicó Luis Miranda, subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security, DHS).

Él es el funcionario que lidera las interacciones con la prensa y se desempeña como portavoz de esa dependencia y platicó en exclusiva para El Sol de San Luis, abordando temas de seguridad fronteriza, empleo, seguridad cibernética y libertad de expresión.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

Asegura que México ha sido y seguirá siendo entre los socios más importantes de la unión americana a nivel de Comercio ya que se tiene mucho flujo de comercio legítimo y turismo que son constructivos y positivos y eso continuará.

Con respecto al tema de la migración irregular comenta que ambos países han sido aliados porque es un fenómeno se que tiene que abordar de manera regional “porque no es un problema ni mexicano ni americano, es un problema regional y tenemos que tratarlo así, no solo entre Estados Unidos de América y Estados Unidos Mexicanos, pero también con el resto de Centroamérica y Sudamérica que están buscando oportunidades de trabajar con nosotros en lo que es expandir vías legales, pero también reducir la migración irregular, aún a medida que lo tratamos el tema de una manera humanitaria, que es importante y creo que ha sido importante en la relación entre nosotros y México y otros países es que podemos aplicar las leyes, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera que respeta la dignidad humana”.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

De San Luis Potosí como del resto del país, argumentó que existe migración irregular como el que cruza por distintas regiones en camino a la nación americana y ven que en distintos momentos hay situaciones en las que los indocumentados tienen mayores posibilidades de ser interceptados por grupos criminales que controlan el flujo migratorio.

“Eso nos preocupa, es una de las razones que las que establecimos, por ejemplo un sistema para que la gente pueda hacer citas para llegar a uno de los puertos de entrada, uno de ocho puertos de entrada donde se pueden hacer citas a través de una App en un dispositivo móvil, puede ser Android o iPhone y pueden hacer una cita buscando el app CBP one que es gratis sin ningún costo - Apple: https://apps.apple.com/us/app/cbp-one/id1466940099 y para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.dhs.cbp.cbpone&hl=en_US&gl=US - y sin tener que ponerse en manos de los grupos criminales desde Ciudad de México para arriba funciona, así que si hay inmigrantes en San Luis Potosí que puedan descargar esa app y hacer una cita, no tienen que hacer la jornada hasta la frontera hasta que tengan esa cita para prevenir que estén más expuestos a lo que son las entidades criminales que tratan de aprovecharse de los migrantes”.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

Se refiere a que la comunidad migrante puede hacer una cita directamente con Estados Unidos para conocer las posibilidades de empleo legal “es algo que estamos alentando muchísimo y que también vemos como una ventaja, precisamente porque quita a los carteles del intermedio de ese proceso y también saca a las personas del peligro, porque cuando alguien se está exponiendo a cruzar por el desierto o por el río y pensando que quizás se ve tranquila al agua, las corrientes por debajo son peligrosas, así como lo es el terreno desértico, como lo es cuando los ponen a saltar el muro sin realmente estar preparados”.

Estados Unidos de América está creando opciones para un procesamiento ordenado con caminos legales, pero también para la gente que cruza ilegalmente aplicando las consecuencias bajo la ley. Reconoce que, en este trajín, hay quienes persiguen el sueño americano, pero los hay también quienes buscan ingresar para cometer crímenes, aunque en menor proporción.

“El porcentaje de personas que tienen historial criminal o que representan una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública es bien pequeño, la gran mayoría de las personas que están cruzando no tienen historial criminal y son personas que están viajando por distintas razones, nosotros establecemos esa diferencia y hacemos un análisis de cada persona que llega a nuestra frontera, pero por eso también es importante reducir ese flujo, para podernos enfocar en las verdaderas amenazas y crear caminos legales donde las personas que tienen una razón que están buscando venir tengan la oportunidad de buscar lo que quieren, ya sea como refugiados. Hemos establecido Centros de Movilidad Segura con nuestros colegas del Departamento de Estado y organizaciones internacionales, para que la gente pueda encontrar cuáles son alternativas que tiene”.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

Detalló que en los últimos años han expandido el número de visas de trabajo para que puedan encontrar una oportunidad, al igual que avanzado en los procesos de reunificación familiar para varias nacionalidades, para las personas que ya están en un proceso de visa de familia que puedan tener una opción de reunificarse, pero también se han afianzado temas como las consecuencias legales de incursionar de manera ilegal hacia el país del norte “entonces parte de lo que queremos que la gente sepa es que hay consecuencias por cruzar ilegalmente y esas incluyen lo que es la deportación, quedar vetados de poder entrar a Estados Unidos en cinco años y también encausamiento criminal para personas que están reincidiendo.

El funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, solicitó a la comunidad migrante no caer en la información falsa que se transmite a través de las redes sociales, ya que la información que se divulga es incorrecta, pues los hacen pensar que al cruzar ya van a estar bien y con documentación, “porque cuando vemos eso, por lo general es falso, las personas que cruzan ilegalmente no se les dan papeles, se les da la deportación acelerada o están en un proceso de deportación, en el que se tienen que defender ante las cortes, no son elegibles para permiso de trabajo y tampoco para aplicar por asilo. Eso se demora 160 días, por lo menos antes de que puedan ni siquiera aplicar por un permiso de trabajo, así que la gente tiene que reconocer eso y parte de lo que hemos hecho desde el año pasado es que hemos elevado el estándar de lo que se llama Miedo Creíble que es un asesoramiento inicial para personas que quieran aplicar por asilo, así que para los que cruzan ilegalmente tienen consecuencias”.

Es en esos momentos cuando se vuelve crucial la colaboración entre Estados Unidos y México ya que es importante conocer bases de datos de elementos criminales para que cuando encuentren se puedan tratar los casos correctamente y asegurarse de que están previniendo que puedan cometer algún tipo de delito ya sea contra el país americano o contra los migrantes.

Para quienes tienen el deseo de buscar oportunidades en aquella nación lo ideal es que viajen de manera legal, y se recomienda no caer con coyotes de empelo sino acudir a la Embajada de Estados Unidos en México porque se tiene información sobre distintos servicios que ofrecen en dhs.gov -DHS X (Twitter): Homeland Security (@DHSgov) / X (twitter.com) -, también tienen datos para los procesos de parol que existen para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos se puede visitar uscis.gov - CHNV: Processes for Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans | USCIS -, y está todo el proceso detallado en varios idiomas, también tienen sus redes oficiales.

“Queremos que la gente busque eso, porque al momento que ven rumores por Tik Tok o grupos de WhatsApp, empiezan a creerlos, y nosotros constantemente estamos divulgando información correcta para corregir eso y queremos que la gente esté pendiente. Hace a pocos meses, estábamos viendo que en las redes sociales decían sí ustedes llegan a la puerta 66 por ahí los dejan entrar, pero no hay una puerta de 66, eso era invención. También las redes tienen mentiras de que vamos a dejar de usar la aplicación CBP one y que ya no se va a usar más, también es falso, es una App que nos ha funcionado muy bien para asegurarnos de que la gente tenga una manera directa de hacer esas citas, no vamos a dejar de usarla. Entonces sí, buscar información correcta y estar atentos, a que si hay muchos elementos criminales que quieren tratar de tomar ventaja de ellos y que no se dejen estafar que busquen las vías legales y procesos ordenados para no caer en esos problemas que resultan en la deportación”.

A la ciudadanía que tiene la intención de viajar de forma irregular les dice que cuando entran a Estados Unidos se ponen en franco riesgo, pueden morir como los más de 800 que casos que documento el grupo de activistas Águilas del Desierto el año pasado o pueden ser parte de los 8 mil rescates que se registraron en 2023 por parte de la Patrulla Fronteriza.

“Muchos fallecen antes de llegar a la frontera. A veces sus restos no se encuentran hasta por años, la Patrulla Fronteriza encuentra restos humanos que pueden haber estado uno, dos o tres años y entonces es difícil saber esas cifras. Hay mucha gente a quienes no pudimos salvar. En California hay áreas donde la gente se cruza y se sienta a esperar y pueden ser días antes de que alguien llegue, es importante que la gente sepa que hay peligro, así que no es algo fácil y que los grupos criminales no se preocupan por su salud, su bienestar, lo que hemos estado hablando son los peligros básicos, pero los que no hemos hablado son los que se sufren cuando alguien está amontonado, quizás en el tráiler de un camión con 100 otras personas y no pueden respirar bien porque no hay aire o no hay comida, ya vimos que fallecieron docenas el año pasado en uno que se encontró, así rescatamos docenas más de otros camiones”.

Con respecto al país que más incursiona hacia los Estados Unidos dijo se ha visto mucha variedad en los últimos años, y México que tradicionalmente era el país de donde venían más migrantes ha cambiado su dinámica en los últimos años, pues se ha observado mayor tráfico de personas de Honduras, Guatemala, El Salvador y junto con México siguen formando más o menos mitad de las personas que acuden a ese país, pero ya no somos el primer lugar. Ahora se ha detectado que en los últimos años ha crecido la migración irregular de países como Venezuela, Cuba, Haití y de muchos países del mundo, pues son 150 naciones las que se interesan en esta dinámica.

“Hemos deportado personas a más de 150 países durante el último año. De hecho desde que terminamos lo que era el proceso de la pandemia, hace casi un año, hemos deportado a más de 600 mil personas incluyendo más de 100 mil, entre ellos que formaban grupos de familia. Entonces ha variado muchísimo, en los últimos años, los países de donde se originan”.

El Departamento de Seguridad Nacional tiene de frente atender asuntos de ciberseguridad y busca ayudar a México, porque se ha detectado que muchos de los delitos suceden porque no hay un correcto cuidado de esta modalidad. Se hacen esfuerzos en contra de las redes criminales transnacionales, pues es un tema muy importante que afecta las economías y que puede dañar las estructuras de los países “trabajamos para afianzar lo que es la seguridad de aquí en nuestro país pero compartimos información regularmente, de hecho ayer publicamos un informe sobre una investigación sobre un ataque cibernético que afectó a una compañía y la manera que necesitan resguardar los procesos de seguridad las empresas para proteger a sus clientes y a sus distintas infraestructuras y eso es algo que tomamos muy en serio y que tenemos que trabajar en conjunto porque los ataques cibernéticos pueden venir de cualquier lugar.

Documentan que muchos de los ataques cibernéticos que llegan a registrarse, ocurren contra escuelas, bancos locales, empresas pequeñas y lo que buscan hacer es lo que llaman ransomware o 'secuestro de datos' y les quitan acceso a su propia información hasta que paguen básicamente una cuota y entonces la labor se vuelve titánica porque tienen que informar a los sectores para mejorar su seguridad y sobre todo porque este fenómeno va a seguir evolucionando.

Sobre el periodismo mexicano, refirió que Estados Unidos siempre va a estar del lado de la defensa al derecho a la información y a la libre expresión, “para nosotros en general, por supuesto que es importante que el derecho al periodismo se respete, es algo que protegemos en nuestra Constitución. La primera enmienda de la Constitución es específicamente sobre el derecho de la prensa de la expresión libre y eso es importante para nosotros porque es un modo de contabilidad y de ser responsables ante el público y ante las personas que representamos como personas en el gobierno, que para nosotros es importante que el Gobierno está ahí para mejorar y representar los intereses de la gente y la Prensa Libre es vital para eso, entonces es algo que valoramos muchísimo”.