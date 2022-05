Mejoran alumbrado en sur de la ciudad

En Tierra Blanca, el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos, anunció que seguirán las obras para que la zona sur de la ciudad sea un modelo para otros sectores de la capital.

Dio inicio también a la regularización de esa comunidad, para que las familias tengan certeza legal de sus inmuebles y puedan tener mejores servicios.





Galindo Ceballos puso en servicio la rehabilitación del alumbrado público en la Comunidad de Tierra Blanca y anunció que continuarán las acciones para atender las necesidades de la población, incluida la regularización y el cambio de régimen en la tenencia de los terrenos, para que esta zona de la Capital sea un modelo que se replicará en todas las colonias que durante años han estado en el abandono en materia de servicios.

Cortesía | Gobierno Municipal

Luego de activar el interruptor para encender la nueva iluminación en la calle prolongación Xicoténcatl, desde Tercera Norte hasta el bulevar Rocha Cordero, el jefe del Gobierno de la Capital recordó que su primera visita fue para atender una demanda relacionada con un problema de salud pública por fallas en el drenaje, de donde surgieron otros planteamientos sobre seguridad, abasto de agua y otros servicios, derivados de que se trata de un asentamiento no incorporado al Ayuntamiento.

Afirmó que esta situación no debe ser excusa para que las autoridades no atiendan sus necesidades, sin embargo, destacó la importancia de la regularización, incluso para que puedan tener certeza jurídica de sus inmuebles, ya que a la fecha no cuentan ni con escrituras de las casas que habitan, por lo que dio instrucciones al titular de Desarrollo Social, Martín Juárez Córdova, para que inicie los trabajos para solucionar esta situación.

Cortesía | Gobierno Municipal

En cuanto a la rehabilitación del alumbrado, el director de Servicios Municipales, Christian Azuara, dio a conocer que se instalaron o repusieron 96 luminarias tipo LED de alta tecnología, ya que la iluminación era muy deficiente y algunos tramos estaban totalmente a oscuras.