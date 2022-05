Más de 160 millones de pesos debe Cobach ante Hacienda y Crédito Público

El Colegio de Bachilleres, Cobach, debe más de 160 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, y la cifra puede ser mayor por las multas que se acumulen; al parecer la anterior gestión no pagó el Impuesto Sobre la Renta, ISR, por eso, la actual titular del sistema, Rita Salinas Ferrari, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, FGR.

"En este particular caso estamos hablando de una repercusión no solo a la institución sino a toda la plantilla laboral, la omisión del anterior gestión en el pago del Impuesto Sobre la Renta, ISR, nos coloca en una situación vulnerable financieramente ya que nos adjudican un millonario adeudo fiscal que hemos encontrado y que compromete nuestra operatividad".

La funcionaria estatal, solicitó a las autoridades competentes, su intervención para que se deslinden responsabilidades y sí existe un delito que se haga la reparación del daño, “se trata de un legado negro más de la herencia maldita, este compromete la viabilidad operativa de todo el sistema Cobach en San Luis Potosí, es decir de los 40 planteles oficiales, de los 29 Centros de Educación Media Superior a Distancia, EMSAD, y de los nueve centros incorporados, esta situación afecta también a los estudiantes y empleados”.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Se va a colaborar con las autoridades para identificar las conductas punibles, se castigue y se reparen los daños "no han sido pocas las irregularidades detectadas pero considero que las cometidas contra la educación y la salud son las más graves. Esto no puede ni debe de quedarse así, no podemos seguir con las prácticas del pasado".

No identificó a los responsables de este delito pero refiere existen otras irregularidades que incluso ya se han señalado ante la Fiscalía General del Estado, FGE, como una denuncia que refiere hechos de Corrupción y Peculado por el uso de las instalaciones de este sistema por una universidad en particular, sin autorización de la dirección general y sin el convenio correspondiente.

“No se tiene documentación de que se rentara por eso se presentó la denuncia, se hacía abuso de las instalaciones, sin un convenio por parte de Cobach ni de ninguna institución privada, una universidad privada utilizaba las instalaciones del Cobach ubicadas en el Naranjo desde el año 2015”.