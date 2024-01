Más de 10 mil contribuyentes cumplieron en el primer día con su pago del predial en Soledad

Más de 10 mil personas acudieron a realizar el pago de su impuesto predial del 2024 durante el primer día que se habilitó el programa para hacerlo, en su mayoría fueron personas adultas mayores, informó la titular de la Dirección de Catastro en Soledad de Graciano Sánchez Mayela Monserrat Martínez Martínez.

Quien detalló que a cada una de las personas que cumplió con su pago durante este primer día, le fue entregado un electrodoméstico, una actividad que continuó para el miércoles, que fue la segunda jornada, recordando que se dispusieron más de 13 mil artículos para entregar a los contribuyentes cumplidos.

Sobre si se estarán entregando más electrodomésticos, la funcionaria indicó que se espera que lleguen más en los próximos días, sin embargo no ofreció la fecha en la que estarán llegando ni el número de artículos extras que pueden estar entregándose a la gente.

En lo que se refiere a los contribuyentes, fue Santiaga Salas, una mujer que acudió muy temprano la mañana del miércoles a hacer su pago, quien dijo que para ella es importante cumplir con el pago de los impuestos, por eso decidió acudir lo más pronto posible a hacer su pago.

“Llegue como a las 8:30 de la mañana a hacer mi pago y no hubo ningún problema, me gusta cumplir para no tener deudas, guardo mi dinero desde diciembre, por eso vengo luego luego a hacer mi pago, además me voy bien contenta con mi regalo” dijo a El Sol de San Luis.

En tanto Carmen Reyna dijo que ella acude a hacer el pago del predial como apoyo a sus hijos, que trabajan y no pueden acudir a realizar su pago, afirmando que recibió una muy buena atención por parte de los trabajadores del municipio, quienes en todo momento la orientaron, permitiendo que en un lapso de media hora, hubiera concluido con su tramite e incluso recibido su regalo.

Por último Isabel, también adulta mayor dijo que salió contenta con su regalo, pero sobre todo porque el proceso fue rápido y no tardó más de media hora en concluir su trámite.