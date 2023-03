Marco Gama dirigirá Movimiento Ciudadano en SLP

El senador de la República Marco Antonio Gama Basarte es el nuevo dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano en SLP en sustitución de Eugenio Guadalupe Govea Arcos; ambos, fueron militantes del Partido Acción Nacional.

El coordinador nacional de MC Dante Delgado Rannauro propuso al senador potosino para presidir una Comisión Operativa Estatal Provisional, lo cual lo convierte en el coordinador de Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí.

Estarán en esa comisión el diputado local ex priista Héctor Mauricio Ramírez Konishi; la ex candidata a la gubernatura, Marvely Costanzo Rangel; la ex diputada del PAN, Josefina Salazar Sáenz; la ex diputada del PT y actual regidora por MC en Soledad de Graciano Sánchez, Paola Alejandra Arreola Nieto; el ex diputado y ex dirigente también del PT, Juan José Jover Navarro e Isabel Lastras, hija de Lucy Lastras ex candidata a la alcaldía capitalina, ex directora del Registro Civil.

La excandidata a la gubernatura Adriana Marvelly Costanzo, dijo que el propósito es hacer un partido fuerte, buscar la simpatía de las personas y que se sumen a las filas de MC y conseguir un cambio para el estado y nuestro país.

Respecto al tema de las alianzas comentó que la única alianza que MC está dispuesto a hacer es con las y los mexicanos, “no está dispuesto a hacer alianza con ningún otro partido que ya le haya fallado a los mexicanos, si se piensa en cualquier partido, estoy completamente segura que ese partido ya le falló a las y los mexicanos”.