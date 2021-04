Lo que no mata, fortalece: XNP

Tras restitución de su candidatura, el abanderado de Morena a la alcaldía de la capital se siente fuerte, con el respaldo ciudadano y reales posibilidades de triunfo

"Enrique Galindo miente, dice que me quiere en la boleta para derrotarme pero sigue impugnando mi candidatura. Sabe que les vamos a ganar"





Repuesto de una semana intensa luego de que el Tribunal Electoral le quitara la candidatura a la presidencia municipal de la capital y le fuera restituida por el Tribunal Federal, Xavier Nava Palacios se siente seguro de que ganará la elección del 6 de junio porque “lo que no mata fortalece” y él, se siente así, fuerte.

En entrevista exclusiva con El Sol de San Luis, muy temprano porque tiene el objetivo de recuperar el tiempo perdido durante el lapso que se quedó sin candidatura, el candidato de Morena aseguró que los motivos para seguir no son personales sino colectivos y por ello, decidió que la continuidad de los bueno es lo mejor para San Luis.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Dice que su contrincante, Enrique Galindo de la Coalición Sí por San Luis miente constantemente “dice que me quiere en la boleta para derrotarme pero el dirigente del PAN anuncia que impugnará otra vez mi candidatura, en realidad, no me quieren en la boleta porque saben que les vamos a ganar y lo que hacen genera más expectativa de nuestra candidatura, eso lo vemos en las calles donde la gente ya dijo que nos dejen participar”.

“Mucha gente que estaba dudosa ahora dice que no se vale a la mala, hay que contender en las urnas con proyectos y propuestas, pero como otros no conocen San Luis y no tienen esas propuestas, quieren bajarnos con una determinación en la mesa”, señaló.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Xavier Nava no se esperaba todo ese respaldo de los ciudadanos tras la resolución de las autoridades electorales.

Ha sido muy interesante ver cómo la gente respondió tras la decisión del TEE donde hubo muchas presiones, ante una autoridad electoral metiéndose en la contienda no como árbitro sino como jugador, con una sentencia ilegal

“Perdimos una semana muy valiosa por culpa de la mafia de la corrupción, quienes creen que deben estar en el gobierno porque tienen una forma de trabajar desde ahí, haciendo negocios desde la política, manteniendo sus estructuras encabezadas por el Partido Verde y las dirigencias del PAN y PRI, pues en la presentación de las impugnaciones no le modificaron ni las faltas de ortografía, fue un nado sincronizado”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Con Morena, sus militantes, sus bases y sus dirigentes, hay una relación de trabajo y coordinación. “Tenemos diálogo con los coordinadores operativos territoriales que están “jalando” al 100 por ciento, se suma el trabajo de las y los candidatos a las diputaciones locales, la estructura de la candidata al gobierno Mónica Rangel con quien empatamos diversas acciones, esa es la fortaleza del movimiento, ya me senté con el dirigente estatal, con el secretario y candidato del octavo distrito Moisés Cedillo, todos estamos en el mismo proyecto”.

“A tres semanas de que inició la campaña todo eso está resuelto, ya quedó atrás, hemos tenido grandes eventos con la estructura con la presencia en diversos momentos de Mario Delgado y Ricardo Monreal, el tema es cómo le hacemos para que cada vez más ciudadanos y ciudadanas se vinculen y se identifiquen con lo que planteamos en las propuestas para San Luis, que es un plan con una visión alejada de la vieja política, de repartir garrafones y tortillas que es lo más lamentable que puede haber”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

El alcalde que quiere la reelección, está consciente de que convence a los ciudadanos de que hará las cosas diferentes si le dan su voto, será complicado. “Hay que profundizar en muchas de las acciones y cambios que se dieron en el municipio, tenemos que combatir la corrupción, no llevarte el dinero de los potosinos a tu casa como venía sucediendo en administraciones anteriores, eso sería gravísimo”.

“Hay que seguir saneando las finanzas, consolidar la parte administrativa, hay observaciones mínimas en las Auditorías Federal y Estatal, hemos creado instituciones como la Unidad de Pueblos Indígenas, la Instancia de Mujeres, fundamental para un municipio con Alerta de Violencia de Género, el programa Puerta Violeta, las procuradurías de Niñas, Niños y Adolescentes y la del Adulto Mayor, el área de Prevención Social de la Violencia y el Delito en Seguridad Pública Municipal”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“No vamos a parar en ese sentido: vamos a invertir 1,300 millones de pesos en el primer año con una alianza estratégica de la mano del gobierno estatal con la doctora Mónica Rangel y del federal con el presidente López Obrador, las buenas relaciones con la Federación van a dar frutos porque habrá una mejor interlocución”.

Hoy 20 mil familias reciben apoyo del gobierno municipal para jefas de familia y adultos mayores, y el próximo año subirá a 25 mil; vamos por 5 mil familias mas para recibir beneficio de techado, piso, calentador social y otras mejoras en vivienda pues actualmente hay 15 mil familias beneficiadas.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Hay que darle salida a las obras de la agenda metropolitana. En agua potable, el principal problema de la capital, el objetivo es invertir de 3,500 a 4,000 millones de pesos pero en el primer año se destinarán 330 millones para rehabilitación de pozos y un sistema de control del flujo de agua, “para todo eso se necesita dinero y voluntad y tendremos el apoyo de la Federación”.

Xavier Nava se entusiasma con la chequera: en materia de seguridad llegaremos a 5 mil cámaras instaladas en delegaciones, colonias, barrios, activaremos botones de pánico, en una copia de modelos exitosos de Netzahualcóyotl Estados de México y Morelia, no para que la defensa surja de la sociedad pero sí la prevención. Que nos alerte.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Los motivos que tiene Xavier Nava para seguir son varios pero el principal, señala, es la esperanza de la gente. Y presume las 50 mil lámparas renovadas con un sistema de monitoreo y control de primer mundo, garantizar que la gente camine sin miedo en las calles, consolidar los apoyos sociales que mejoran la vivienda y la calidad de vida de las personas.

“Entregamos recursos cada dos meses a través de una tarjeta bancaria cada dos meses a cambio de nada, los motivos para seguir no son personales sino colectivos, hay que darle continuidad al puente más largo del estado que se está construyendo, darle movilidad a las 120 mil personas que van todos los días a trabajar a la Zona Industrial”.

Y es contundente en su diagnóstico: recibimos una ciudad abandonada, en el olvido, nos prometieron que nos iban a sacar del bache y nos hundieron en el abismo, hay que recuperarla, pedimos la continuidad con ciertos cambios, si hay cosas que los funcionarios evaluaremos qué sucedió y lo que sí se pudo hacer, debemos seguir impulsándolo”.