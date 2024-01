Llegan a SLP chips con internet gratuito de la CFE

San Luis Potosí comenzará con 35 mil beneficiarios del servicio de internet gratuito a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció Guillermo Morales López, delegado de los Programas Integrales para el Desarrollo.

El año pasado, el gobierno federal puso en marcha el programa Telefonía e Internet para Todos (TEIT), que a través de la CFE ofrece servicio de telefonía e internet a bajo costo, comenzó con conexión de WiFi gratuito y posteriormente implementó chips para teléfonos celulares que se otorgan de forma gratuita a los beneficiarios de los programas sociales.

Al respecto, Morales López informó que San Luis Potosí recibió los primeros 35 mil chips que contarán con servicio de internet gratuito por un año, y comenzaron a distribuirse entre beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Aseguró que CFE Internet "es muy barato y tiene amplia cobertura", incluso criticó a una compañía de telefonía que tiene como slogan que "todo México" es su territorio, pero que "no tiene señal en muchas partes" además de que tiene un alto costo, "yo tenía un teléfono con plan de 500 pesos al mes, en la última factura me pasé y me cobraron 500.24, pagué los 500 y me están marque y marque porque no te perdonan los centavos".

Explicó que uno de los requisitos para recibir el chip, es que ya quede instalado en el aparato móvil, por lo que se contactará a los beneficiarios para que acudan a recibirlo y se lo lleven ya instalado.

Morales López también se refirió al programa recién iniciado por el gobierno estatal, que también dotará de tarjetas SIM con acceso a internet, mismo que celebró, sin embargo señaló que "no alcanza para todos porque somos muchos jóvenes en el estado", por lo que dicho programa se complementará con el del gobierno federal.