Llamadas de broma a servicios de emergencia, una pérdida de recursos: DGSPM de Soledad

Es común que en Soledad de Graciano Sánchez se reciban llamadas de broma a los servicios de emergencia del municipio, lo que genera un gasto de recursos tanto humanos, como económicos, ya que no se descarta ninguna llamada y son enviadas unidades a verificar los hechos y muchas veces no encuentran nada, ocasionando también que ciudadanos que sí tienen una emergencia real, no reciban la atención.

Héctor Mar del Ángel titular de la Dirección de Seguridad Publica Municipal al ser cuestionado sobre el numero de llamadas que llegan a recibir de esta naturaleza, indicó que no tienen una cifra, debido a que todas son atendidas, sin embargo explicó que hay días en los que todos los servicios son reales y otros, en los que son varias llamadas las que realizan, sin que este ocurriendo realmente una emergencia.

Ante esta situación el funcionario lamentó que haya gente que haga mal uso de las vías telefónicas, ya que se llega a dar los casos de ciudadanos que tienen una emergencia real, ya sea médica o de seguridad y su llamados no pueden ser atendidos, debido a que las líneas están ocupadas por otras personas que solo juegan con el teléfono.

“Debemos de entender que somos millones de ciudadanos y en algún momento tenemos la necesidad de usar el servicio de emergencia, es por eso que le hacemos la petición a toda la ciudadanía en general, que hagan un buen uso de numero de emergencias, que eviten que sus hijos o personas bajo el influjo del alcohol hagan bromas y movilicen unidades a diferentes zonas del municipio, porque se tiene que verificar que sea real la emergencia y a lo mejor alguien que si lo necesita, no puede ser atendido” declaró el funcionario.

Cortesía | Ayuntamiento

Aseguró que con base en las llamadas, se movilizan las unidades mas cercanas al lugar donde hicieron el reporte para verificar los hechos, encontrándose que no existen, mientras que por otro lado hay gente molesta porque no les contestan sus llamadas.

En cuanto si hay alguna manera de darse cuenta que es una llamada de broma, el jefe de la seguridad de Soledad indicó que se llega a detectar que se ríen, que están acompañados por otras personas y se escucha que les indican qée decir, sin embargo no pueden descartar una llamada por esta situación.