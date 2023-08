Llama consejera del CEEPAC a participar en el Plebiscito

Toda la ciudadanía que tenga residencia en el municipio de San Luis Potosí y que cuente con identificación oficial vigente, podrá participar en el Plebiscito para municipalizar a la demarcación de Villa de Pozos. El proceso que se registrará el próximo 24 de septiembre será muy similar a las votaciones qué conocemos.

Zelandia Bórquez Estrada, integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEEPAC, convoca a la ciudadanía para formar parte de este proceso histórico del estado de San Luis Potosí para que la delegación de Villa de Pozos se convierta en el municipio número 59.

Hizo un recuento sobre cómo ha sido la trayectoria de esta idea de conformación municipal, un grupo de ciudadanos llevó al Congreso del Estado de San Luis Potosí, esta solicitud y a su vez, el poder legislativo la promovió en el CEEPAC para que lo analizara y se llevara a cabo la jornada de plebiscito.

Actualmente se encuentra abierta la convocatoria que el organismo electoral emitió para integrar las mesas receptoras de opinión en las cuales podrán integrarse los ciudadanos que tengan domicilio en la capital potosina y que cuenten con credencial para votar "estamos abiertos para invitar a que quienes quieran formar parte de la mesa receptora de opinión, estamos recibiendo las solicitudes de manera directa en las instalaciones del organismo electoral de lunes a viernes en horario de oficina y una vez que presenten la solicitud ante el organismo electoral y sean designados funcionarios de mesa receptoras de opinión recibirán capacitación y podrán participar el día de la jornada".

Este proyecto toma trascendencia porque es un asunto de participación ciudadana "es muy importante para nosotros porque es la primera ocasión en que San Luis Potosí se hace uso de un mecanismo de participación ciudadana como lo es el plebiscito desde el año 2007, el Consejo Estatal Electoral, asumió la función de encargarse de este tipo de mecanismos, fueron tanto el Referéndum como el Plebiscito y antes de que el consejo asumiera la función y a partir de que el organismo electoral asumió la misma, no se había presentado ninguna solicitud para llevarlo a cabo por eso es trascendente".

Mencionó que el organismo electoral continuará con los trabajos del plebiscito, gracias a que el Congreso del Estado de San Luis Potosí, modificó las fechas para el comienzo del proceso electoral con eso no se entorpecerán las labores que estaban programadas para la realización de la próxima jornada política de los mexicanos.

Solicitó la ciudadanía que participe en este proceso y haga un lado la apatía política, ya que estos ejercicios garantizan la democracia de los mexicanos.

El 24 de septiembre se van a instalar 450 mesas receptoras de opinión en unidades territoriales, tal y como lo hizo el Instituto Nacional Electoral, INE, cuándo llevó a cabo la estrategia de Revocación de Mandato.

Ahí se les va a preguntar si quieren o no establecer un nuevo municipio, aunque aún no se tiene la pregunta bien definida que se va a hacer a la población, lo que sí saben es que la ciudadanía solo puede responder sí o no.

"El tener un nuevo municipio depende de la iniciativa ciudadana, para tenerlo por Ley deben contar con alguien que brinde todos los servicios necesarios para funcionar, es decir que cuenten con instalaciones para tener ayuntamiento, cabildo, los servicios municipales y adicionalmente de brindar los servicios que el municipio está obligado a dar a la ciudadanía".