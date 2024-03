Liliana Flores: PRD la deja fuera de la boleta… y de la reelección

El Partido de la Revolución Democrática designó a José Ángel de la Vega Pineda, ayudante del alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos, como su candidato indígena a diputado local por el Distrito XIV con cabecera en Tamuín, dejando fuera de la reelección a la diputada Liliana Flores Almazán que ganó en el 2021 ese distrito por mayoría.

Como parte de la coalición “Fuerza y Corazón por San Luis”, al PRD le correspondió el siglado de ese distrito y por negociaciones, le dio la posición al colaborador del alcalde priísta de la capital, Enrique Galindo, que busca la relección.

Al respecto, la diputada Liliana Flores dijo que “cobijándome con mi derecho a la reelección, estuve al pendiente de los acuerdos de la coalición, lamenté que se haya entregado el siglado de ese distrito que gané por mayoría, y que no se sostuviera, que se entregara para que siglara el PRD, al que me acerqué, tuve pláticas muy positivas, acercamientos, estuve al pendiente de la convocatoria, de cuándo se emitió, todo fue tan rápido y me quedé con toda mi documentación”.

La legisladora añadió que “el Distrito 14 es indígena, así lo definió el CEEPAC prácticamente en un volado, lo cual se me hace muy poco ético de quienes votaron a favor de que fuera así. Nuestros pueblos originarios merecen respeto, hay razones suficientes para definir un distrito indígena. Estaba buscando la reelección, es un derecho que como diputada de mayoría yo tengo, y bajo ese supuesto estaba buscando la posición”.

“Lamento mucho que precisamente en el Mes de la Mujer, donde conmemoramos los derechos de la mujer, en el marco de esta conmemoración, mis derechos políticos no fueron tomados en cuenta por ningún instituto político, pero seguiré aquí como diputada local, defendiendo y tomando las banderas que siempre he tomado”.

Liliana Flores, añadió que “entiendo perfectamente que en estos acuerdos hay que ceder, pero hubiera sido muy interesante poder ser partícipe o haber sido tomado en cuenta o haber recibido una llamada para ver cómo se participaría, pero lo que más me interesa es que el distrito tenga una representación que realmente lo cobije, que realmente esté comprometido, que realmente tenga la voz de esos nueve municipios”.

Sobre su continuidad como militante del PAN, señaló que “en este momento estoy en el PAN, soy una mujer que me gusta la política, no me veo quieta, y a pesar de todo sigo creyendo en la política y para este 2024, no estaré en las boletas, pero seguramente estaré activa”.